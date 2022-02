I den store sammenhengen kan det virke som en relativt beskjeden økning i bemanningen, det Dribe har satt i gang: Selskapet får et tjuetalls nye spesialister til en IT-utviklingsavdeling innen mai.

Det er imidlertid en ambisiøs plan teknisk direktør Erik Asbjørn Arvid står bak, for nyansettelsene er en del av en større strategiendring i selskapet som innebærer at IT-avdelingen kommer til forgrunnen.

– Sammenlignet med hvor vi er i dag, er det en enorm transformasjon for oss, også kulturelt. For det vi må finne ut av, er også hvordan vi skal gå fra å være et bilfirma som har vært dominert av kommersielle, operative folk, til nå først og fremst å skulle ansette IT-utviklere, sier han.

Ikke lenger nok med eksterne utviklere

Til nå har Dribe vært kjent for å tilby en abonnementsordning for biler, først og fremst fra selskapets eier, bilimportøren Semler, men fremover vil det være Dribe-appen som blir primærproduktet. Tanken er å selge bruken av appen til andre europeiske selskaper som i likhet med Semler-gruppen selger biler.

Med andre ord en slags franchisemodell.

– Vi må være sikre på at vi tar de riktige teknologiske beslutningene, og til det trenger vi rett og slett et team i eget hus, sier teknisk direktør Erik Asbjørn Arvid. Foto: Dribe

– Med franchisemodellen fortsetter vi å sitte på det teknologiske eierskapet og Dribe-merket. Tar vi McDonalds som eksempel, dikterer vi hvordan burgeren, i dette tilfellet bookingen av bilen, settes sammen fordi vi allerede har gode erfaringer med hva kundene liker. Men de som står og steker burgeren, som i vår sammenheng er å overlevere bilene, det er franchisetakeren selv, altså den lokale aktøren, sier Erik Asbjørn Arvid.

Dribe regner med å ha den nye IT-avdelingen på plass før man begynner å oppsøke kunder, blant annet fordi de antar at det vil kreve en viss grad av tilpasning i appen for å kunne møte ønskene til kundene.

– Det blir en del tjenester til franchiseavdelingene, og da er det fornuftig å ha utviklingen i hus for å sørge for at vi selv har betydelig bedre kontroll på den prosessen, forklarer Arvid, som så langt har søkt hjelp til den digitale utviklingen fra den eksterne partneren Mutual Mobile, men som gradvis skal fases ut etter hvert som Dribes IT-avdeling bygges opp.

Det er blant annet backend som må gis et løft for å gi en mer profesjonalisert versjon av produktet som dels kan håndtere flere brukere, men også de ulike variasjonene i produktet fra land til land.

– Så langt har utviklingen av plattformen vært veldig funksjonsdrevet, når det gjelder å eksperimentere og justere konseptet. En outsourcet løsning har vært greit, men når vi skal skalere opp, må vi være sikre på at vi tar de riktige teknologiske beslutningene, og til det trenger vi rett og slett et team i eget hus, sier Arvid.

Ser etter kulturbærere

En av måtene Dribe håper å kunne tiltrekke seg ansatte på, er å legge vekt på den nye strategien. Det betyr nemlig at utviklerne i stor grad også skal være med på å forme kulturen og de best mulige arbeidsprosessene i den nye utviklingsavdelingen.

– Vi har som mål å ansette folk som passer inn i den kulturen vi ønsker å skape, og først og fremst ønsker vi å ansette seniorutviklerne først, som så kan være med på å bygge laget og være kulturbærere, forklarer Arvid, som for anledningen har alliert seg med et rekrutteringsbyrå som skal hjelpe til med å finne de rette personene.

– På den måten får vi god praksis på plass med en gang, for vi tror det er mye lettere å få folk til å tilpasse seg en ny kultur med en gang når de kommer inn, enn å fokusere på å bygge et team og deretter å etablere en kultur. Det ville vært en adskillig vanskeligere oppgave, forklarer han.

Fordi Dribe skal oppbemanne så raskt, er ledelsens ambisjon å få de fleste nyansatte til å ha en fysisk arbeidsplass i Søborg, slik at det letter arbeidet med kulturbyggingen.

– Vi jobber agilt allerede, så vi ser etter folk som har valgt den måten å jobbe på. Men det må også være kreative mennesker som kan reflektere over arbeidet sitt, snakke sammen og kommunisere om utviklingen. Vi er blant de første i dette markedet, så vi må holde oss i front, og den eneste måten å gjøre det på, er å prøve å stimulere en kreativ kultur. Det er ambisjonen vår, sier Arvid.

Noen kompromisser må til

Kravet om at folk skal være fysisk til stede, eller i det minste ha arbeidsbasen sin på kontorene, gjør imidlertid også den allerede vanskelige rekrutteringsprosessen enda vanskeligere – det er mange utviklere som kun jobber eksternt. En trend som pandemien har åpnet enda mer opp for.

– Fjernutviklere er bra og greit hvis du bare trenger noe kode produsert. Men det er rett og slett lettest å bygge en god kultur når folk sitter sammen og blir kjent med hverandre. Men det gjør definitivt livet vanskeligere for meg, sier Arvid, som har fått rekrutteringsbyrået til å se etter kandidater internasjonalt.

Imidlertid har Dribe allerede inngått noen kompromisser på det punktet.Så de har vært på tur til Brasil for å skaffe en person som kan ta seg av devops-innslagene.

– Devops og SRE er mer en støttefunksjon og ikke en del av den direkte utviklingen av tjenestene våre, og det er så spesialiserte ressurser at vi har måttet gå på akkord med å ha intern kapasitet. Det er først og fremst frontend- og backend-utvikling og kvalitetssikring vi gjerne vil ha på samme sted, sier Arvid.

Dribe regner ikke med å få på plass noen internasjonale kundeavtaler i år, fordi fokus er på å bygge IT-avdelingen. Men planen er å ha en åpen dialog med minst to potensielle kunder før året er omme.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2.