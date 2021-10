– Datatilsynet har konkludert med at det ikke er forenlig med personvernforordningen (GDPR) at de har egen side på Facebook, og Bioteknologirådet vurderer det slik at de samme problemstillingene rundt personvern også gjelder for oss, sier Petter Frost i Bioteknologirådet.

Datatilsynet offentliggjorde sin vurdering i forrige uke, og UDI og Teknologirådet har allerede slettet sine sider.