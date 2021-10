Google og Facebook presses til å innføre miljøtiltak

Annonsører har lagt press på Google for å få slutt på at Google fremhever eller tjener penger på klimafornektende reklame og innhold. De ønsker kort og godt ikke at deres reklamer skal forbindes med slikt innhold ved å vises på sider som har klimafornektende innhold, eller at det vises klimafornektende reklame på deres sider, melder BBC.

I denne sammenhengen vil det si annonser og innhold som strider mot «vitenskapelig enighet om eksistensen og årsakene til klimaendringer» og som «omtaler klimaendringer som bløff eller svindel, påstander som benekter at langsiktige trender viser at det globale klimaet varmes opp, og påstander som benekter at klimagassutslipp eller menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringer», ifølge en uttalelse fra Google.

Endringen gjelder ifølge Google både innhold og annonser generelt, og spesielt videoer på YouTube. Google ønsker å hindre at man kan tjene penger på å lage, publisere eller reklamere for slikt innhold, men uttaler samtidig at de vil se nøye på sammenhengen innholdet fremstår i. De ønsker ikke å innføre den samme begrensningen på innhold som diskuterer eller rapporterer om klimafornektende påstander, for eksempel.

Google skal bruke både automatiske verktøy og menneskelig overoppsyn for å få bukt med problemet, men har ikke gått i detalj om nøyaktig hvordan dette skal gjøres.

Endringen skal innføres i november 2021.

Ulovlig salg av regnskog

Samtidig forsøker Facebook å få slutt på salg av regnskog via Facebook Marketplace.

Det vil si, det er bare salg av regnskog i beskyttede områder de forsøker å stoppe, og da kun i Amazonas.

Hvordan de har tenkt å klare det er ganske uklart, da de ikke har sagt mer enn at de skal «forsøke å identifisere og blokkere nye oppføringer» hvor beskyttede områder av Amazonas-regnskogen legges ut for salg.

Endringen kommer sannsynligvis som et resultat av en undersøkelse BBC gjorde i februar 2021, der det fremkom at mange av områdene som var lagt ut for salg, lå i verneområder eller var reservert for urbefolkningen.

Selv om Facebook i dette arbeidet benytter en database utviklet og vedlikeholdt av Unep World Conservation Monitoring Centre, får tiltaket kritikk fra ulike hold for å ikke være gjennomførbart. Facebook vil for eksempel ikke kreve at annonsørene oppgir nøyaktig hvor landområdene de forsøker å selge ligger, noe som vil gjøre det praktisk umulig å blokkere annonser som bryter de nye retningslinjene.