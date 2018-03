Bitcoin: Anholdt for å ha stjålet 600 datamaskiner fra utvinningssenter

600 datamaskiner er stjålet – 11 personer er anholdt, men datamaskinene har ikke dukket opp igjen. Det er fart i krypt-kriminaliteten på Island i disse dager.

Selv om Island har blitt en kryptoutvinningssenter, så mener Preben Mejer, CEO for IT-rådgivningsfirmaet Radr og fremtidsforsker, at tyveriet snarere ligner et tyveri av utstyr enn av bitcoin, skriver DR.

– Når jeg leser det som er skrevet om disse datamaskinene, så ser det ikke ut til at det har vært bitcoin på selve datamaskinene. Så det tilsvarer at tyvene har stjålet gravemaskiner, som de vil bruke selv til å grave eller «mine» etter bitcoin, sier Mejer til DR.

Gullfeber

Han mener at kryptovalutamarkedet er reneste ville vesten, hvor mange er rammet av gullfeber og derfor tyr til å stjele for å sikre seg en bit av kaken.

Årsaken til at det blir utvunnet så mye kryptovaluta på Island er at strømmen er svært billig på den nordatlantiske øya.

De savnede datamaskinene har ifølge NBC News en verdi på nesten to millioner dollar. Men gjennom sin GPU-kraft kunne de raskt generere mye mer verdi via kryptoutvinning.

