Nvidia ber norske butikker maksimalt selge ett skjermkort per kunde: - De kjøper alt de kommer over

Med stadig økende etterspørsel etter grafikkort for å utvinne kryptovaluta, ber Nvidia norske forhandlere om å utvise moderasjon når de selger skjermkort. Produsenten oppfordrer norske og utenlandske butikker om å maksimalt selge ett kort per kunde.

Ifølge Hothardware skyldes denne begrensingen at den internasjonale giganten ikke vil selge grafikkort til mennesker som skal benytte de i «digitale gullgruver». Nvidia vil at disse «billig»-kortene skal være forbeholdt de som skal bruke dem til spilling.

Enorm etterspørsel

Komplett har valgt å følge oppfordringen til skjermkortprodusenten.

– Etterspørselen har definitivt nådd nye høyder siden andre halvår 2017, både når det gjelder Nvidia- og AMD-skjermkort. Sistnevnte har ikke kommet med oppfordringer om antallsbegrensinger, sier produktsjef Andre L. J. Løver i Komplett Group til digi.no.

For å utvinne kryptovaluta brukes kraftige grafikkort for å løse avanserte matematiske oppgaver i bytte mot digitale valutaer som ethereum og bitcoin.

– På grunn av meget begrenset tilgjengelighet og at mining er såpass profitabelt har minerne kjøpt omtrent alt de har kommet over av skjermkort fra mid-range og opp siden høsten 2017.

– Derfor har vi besluttet å etterkomme oppfordringen til Nvidia der vi kan, så lenge tilgjengeligheten er så presset som den er, fordi vi ønsker å ha noe å tilby gamerne og selvbyggerne og vår egen PC-produksjon, sier Løver.

Da digi.no snakket med Komplett i sommer merket de allerede da den store etterspørselen etter grafikkort. Siden den gang har verdien på kryptovaluta eksplodert.

Dyrere minne

De digitale gullgraverne var i hovedsak da ute etter Radeon RX 570/580-grafikkort, men på grunn av den enorme etterspørselen var det også stor kamp om GeForce GTX 1060 og 1070.

Det hvasseste kortet, GeForce GTX 1080, er utsolgt stort sett over alt i Norge, viser en uhøytidelig sjekk digi.no har foretatt.

Komplett opplyser til digi.no at prisen på skjermkort har tatt et realt byks etter sommeren 2017, og at produsenten begrunner dette prisbykset med økte komponentpriser.

I all hovedsak skyldes prisveksten prisøkning på grafikkortminne.

Svein-Egil Nielsen er teknologidirektør i Nordic semiconductor. Foto: ORV

– Her kan det være svingninger, og om det er begrunnelsen, kan prisøkningen høres fornuftig ut. Minne er et marked som i stor grad prises etter etterspørsel, sier teknologidirektør Svein-Egil Nielsen i Nordic Semiconductor til digi.no.

Råvareprisen er stabil

Han bør vite hva han snakker om.

Det norske selskapet sender årlig ut rundt 300 millioner databrikker i markedet .

– Prisen på råvarematerialet til elektroniske komponenter holder derimot seg ganske stabil hele tiden. Om den beveger seg, går den gjerne ned. En GPU vil derfor ikke være prissensitiv. Jeg tipper derfor at Nvidia har høyere marginer nå, enn de har hatt tidligere, argumenterer Nielsen til digi.no.

Nvidia har også tidligere prøvd å stikke kjepper i hulene for «digitale gullgravere».

Lisensstridig å bruke kort i datasentre

Tidligere i år gjorde selskapet det lisensstridig å bruke konsumentkort i datasentre.

– Geforce og Titan-grafikkjerner er ikke designet for bruk i datasentre med mange rack med komplekse krav til oppetid, maskinvare, programvare og temperatur. Vi oppdaterte lisensen for å få folk til å slutte å bruke produktene i krevende storskala-operasjoner, sa en talsperson for selskapet til britiske The Register 3. januar da selskapet gjorde endringer i lisensieringen sin.

Endringen vekket reaksjoner i miljøer som arbeider med maskinlæring. Selskapet vil nemlig helst at de digitale gullgraverne og andre profesjonelle aktørene benytter seg av Tesla T100-serien.

Årlig sender norske Nordic Semiconductor ut rundt 300 millioner brikker i markedet. Brikken Nordic nRF91 er verdens første kommunikasjonsbrikke i sin klasse, påstår selskapet. Foto: Nordic Semiconductor

Den er skreddersydd til formålet, og danker ut Geforce- og Titan-kortene i ytelse.

Men de koster mye – rundt 80 000 kroner. Mange har derfor ikke bruk for ytelsen disse kortene tilbyr.

– Måten de plutselig setter begrensninger på bruken av kortene er sjokkerende. De fleste ville være fornøyd med å skrive at garantien kan ryke dersom man bruker kortene i servere. Forskere risikerer søksmål mot seg med formuleringen som står nå, sier en anonym forsker til det britiske IT-nettstedet The Register.