Bitcoin er verdt dobbelt så mye som gull, men ny oppdatering kan snu alt totalt på hodet

Bitcoin-skaperne advarer mot å sende fra seg kryptovalutaen etter 31. juli. Det skyldes at det er splid i Bitcoin-samfunnet om en oppdatering på blokkjedeteknologien.

Om det ikke løser seg kan vi få to Bitcoin-valutaer.

– Bitcoin som blir mottatt etter denne perioden kan forsvinne fra lommeboken din, eller være en type Bitcoin som andre bitcoinbrukere ikke vil akseptere som betalingsmiddel, skriver Bitcoin.org i en melding.

BIP148

Årsaken til den potensielle valutatorpedoen kan spores tilbake til «Bitcoin Improvement Proposal 148» (BIP148) som er en liten endring i koden som skal gjøre blokkjedeteknologien sikrere og enklere å vedlikeholde.

Men den planlagte oppdateringen fordrer at den store majoriteten av de som graver ut den digitale valutaen omfavner den.

Så langt har 35 prosent av verdens bitcoinutgravere trykket oppdateringen til sine bryst. Nå presser Bitcon-skaperne på for å boikotte de utgraverne som ikke kaster seg på og oppdaterer teknologien.

– Vi har ikke så mange erfaringer med en splitt i kryptovaluta, annet enn da det ble avdekket en svakhet i Ethereum-koden koden til den populære appen DAO. Ethereum ble så rullet tilbake til før svakheten. Det skapte en splitt som gjorde at vi fikk Ethereum Classic og Ethereum, sier analytiker Torbjørn Bull Jenssen i Menom Economics til digi.no

Alle, eller ingen

Torbjørn Bull Jenssen er analytiker i Menon Economics. Han har blant annet skrevet en masteroppgave om blokkjedeteknologi. Foto: Menon

Ifølge The Register må enten alle utgraverne gå med på Bitcoin-oppdateringen, eller så må det store flertallet ytre at de ikke ønsker å implementere BIP148.

Begge alternativene sørger for at det ikke blir en splitt. Men hvis man ikke blir enige, kan det gå mot to typer Bitcoin.

– Hvis noen aksepterer Bitcoin fra de som nekter å oppdatere, og BIP148-forslaget går igjennom mister de disse pengene. Hvis siden som boikotter forslaget vinner, mister de som har oppdatert teknologien Bitcoin som er overført etter 31. juli, sier Dave Harding i Bitcoin.org til The Register.

Dermed står Bitcoin ovenfor et scenario der deler av kryptovalutaen kan bli dømt ubrukelig frem til kontroversen er avgjort, eller en ny valuta står på trappene slik det gjorde med Ethereum.

– Markedet samlet seg om én av plattformene – Ethereum – som nå er mer enn ti ganger større en Classic målt i markedsverdi. Skulle Bitcoin splittes er det sannsynlig at vi vil se det samme og at markedet raskt vil samle seg rundt én versjon, forklarer Bull Jenssen.

Kan sitte med Bitcoin uten verdi

Problemet er det at hvis en bitcoinutgraver sier at de ikke kommer til å omfavne BIP148, vil det påvirke alle Bitcoins som kommer fra den aktuelle utgraveren.

Dermed kan potensielle brukere sitte med valuta som ikke har verdi utenfor en svært begrenset Bitcoin-krets.

– Det er en ganske forferdelig situasjon, og det eneste rådet vi kan gi til brukerne våre er å avvente med å handle Bitcoin etter 31. juli til situasjonen har løst seg, sier Dave Harding i Bitcoin.org til The Register.

Bitcoin har klatret mot dollaren i flere år, men etter nyttår har digitalvalutaen gått helt av skaftet.

Bitcoin koster 2 356 dollar

For to uker siden nådde den digitale valutaen en historisk bestenotering på 3 000 dollar, men så kom korreksjonen.

Nå koster Bitcoin 2 356 dollar. Det er omtrent dobbelt så mye som gull - som ligger på 1 200 dollar.

Siden blokkjedeteknologi baserer seg på et stort nettverk, er det en fordel å være der det er flest brukere.

– Skulle vi få en splitt i Bitcoin, kan det skape usikkerhet på kort sikt fordi investorne blir urolige, sier Bull Jenssen i Menom Economics til digi.no og fortsetter:

– Min vurdering er at det alltid vil være utfordringer når det kommer oppdateringer som skaper usikkerhet. Det skaper turbulens i et kort tidsperspektiv, men i en lenger tidshorisont er det bare en liten hump på veien fremover.