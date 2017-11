Bitcoin når nye rekordnivåer

Nettvalutaen bitcoin fortsetter sin elleville opptur. Samtidig er frykten økende for en boble som kan sprekke.

1 bitcoin ble tirsdag verdsatt til 9.895 dollar. Verdien har steget 45 prosent på bare to uker, og mer enn tidoblet seg siden januar.

Oppsvinget forklares med at store investorer har begynt å vise interesse for valutaen på en annen måte enn før. I tillegg har selskapet CME Group, som driver flere børser for handel med verdipapirer, besluttet å tillate handel med bitcoin. Dette er første gang den uoffisielle nettvalutaen slipper til på en stor børs.

Men bitcoin har opplevd kraftige svingninger før, og et krakk kan bli dramatisk, advarer analytikere, som påpeker at den digitale valutaen ikke er regulert av offentlige myndigheter.

Bitcoin ble lansert i 2009. Valutaen brukes til å kjøpe alt fra narkotika på det mørke nettet til øl på ordinære puber.

