Ny rapport: Nesten 1 av 4 bitcoin kan være tapt for alltid

Verdien på kryptovalutaen bitcoin når stadig nye rekorder, og mandag var 1 bitcoin verdt så mye som 9600 dollar – nesten 80.000 kroner.

En bitcoin kan imidlertid på samme måte som fysiske penger, eller gull, mistes om lagringsmediet kommer på avveie. For eksempel kastet australske Campbell Simpson for sju år siden ved en feil en harddisk som inneholdt 1400 bitcoin. Disse ville i dag være verdt 111 millioner norske kroner.

Nå viser en ny rapport fra analyseselskapet Chainalysis at mellom 2,78 og 3,79 millioner bitcoin kan være tapt for alltid. Dette utgjør mellom 17 og 23 prosent av eksisterende bitcoin. Det skriver Fortune.com.

Det har tidligere vært spekulasjoner om hvor mange bitcoin som kan være tapt, men tallene fra Chainalysis baserer seg ifølge Fortune på analyse av blokkjeden hvor informasjon om alle bitcoin-transaksjoner er lagret.

Antallet bitcoin som kan lages er maksimalt 21 millioner, og det forventes at alle vil være produsert – eller «minet» – innen 2040. Men en stor andel av den totale pengemengden i bitcoin ser altså ut til å være tapt for alltid.

Chainalysis har delt opp bitcoinene i ulike segmenter. Av bitcoiner som er minet i 2017 er ingen tapt, mens to prosent av bitcoiner i kategorien «strategiske investorer» er tapt. Denne kategorien inneholder bitcoiner som er eid av investorer i løpet av de siste 1-2 årene.

Av bitcoiner som ble minet for 2-7 år siden og som da var eid av langsiktige investorer – i bitcoin-miljøet kalt «hodlers» – er rundt 50 prosent av alle bitcoiner tapt. Dette utgjør den største mengden tapte bitcoiner – mer enn 2,5 millioner bitcoiner tilsammen. Chainalysis antar også at samtlige bitcoiner som var eid av den antatte oppfinneren av bitcoin, Satoshi Nakamoto, er tapt for godt.

Dømt til to års fengsel: Stakk av med kryptovaluta for 100 millioner »