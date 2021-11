Black Friday: Fire av fem sjekker ikke engang at nettadressen er riktig

Det kryr av gode tilbud på nett siste uka i november, og Digi.no hjelper det meg å finne de beste.

Men også svindlerne drar nytte av at tilbudene hagler.

– Black Friday er ikke bare høytid for salg, det er også høytid for svindel. De kriminelle utnytter kjente handledager og oppretter falske versjoner av populære nettbutikker for å lure intetanende nordmenn for penger, skriver Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass i en pressemelding.

Folk ser ut til å være klar over problemstillingen.

De unge er mest skeptiske, og de eldste mest tilbakeholdne. Det er også klare kjønnsforskjeller. Det viser en undersøkelse gjennomført av Respons analyse på oppdrag fra Buypass.

23 prosent opplever svindelrisikoen som større på Black Friday enn andre tider på året. De yngste er mest skeptiske, i aldersgruppen 18-24 år sier hele 43 prosent at de opplever Black Friday som mer risikofylt.

En av to begrenser handelen

Det påvirker også handlemønsteret viser undersøkelsen. Over halvparten sier at de begrenser handel på nett i frykt for å bli svindlet.

Men det er klare forskjeller mellom aldersgruppene.

Det er likevel få som helt unngår å handle på nett, unntaket er de eldste, 13 prosent av de over 65 år unngår helt å handle på nett i frykt for å bli lurt. Til sammen er det fire av fem av de eldste som begrenser eller lar være å handle på nett.

Bare tre av ti bruker «hengelåsen»

– Det er mange fristende tilbud og det kan være fort gjort å handle i feil nettbutikk. Se derfor etter identitetsinformasjon på nettsiden før du gir fra deg personopplysninger, rådgir Syversen.

Dette er kjente råd, og selv om stadig flere er oppmerksomme på muligheten, er det få som dobbeltsjekker nettadressen når de handler på nett.

Fire av fem sjekker ikke engang at nettadressen er riktig. Bare en av fem som handler på internett kontrollerer at nettadressen er riktig, skriver Buypass.

– Sjekk nettadressen (URL): Seriøse nettbutikker oppgir ikke produktnavn i nettadressen. Ord som «billig» eller «salg» i nettadressen tyder ofte på falsk nettside, skriver Buypass.

I tillegg er andre kunders anmeldelser på sider som Google og trustpilot nyttige, og kredittkortet gir bedre sikkerhet ved kjøp på nett enn direkte-betaling.

Det er også lurt å sjekke at det faktisk går an å få tak i noen på kundeservice.

– Se etter lett tilgjengelig kontaktinformasjon: Angrerettloven pålegger nettbutikker å opplyse om geografisk adresse, e-post og organisasjonsnummer. Styr unna hvis eneste kontaktpunkt er et enkelt kontaktskjema, skriver Buypass.

Det er store forskjeller mellom aldersgruppene. De eldste kjenner ikke til, og bruker ikke sikkerhetstiltak.

Tallene viser også at de med høyere utdanning er flinkere til å bruke sikkerhetstiltak enn de uten. Men det er også kjønnsforskjeller. Færre kvinner enn menn bruker hengelås-trikset aktivt, eller kontrollerer at nettadressen er ekte.

Selv om det er en tydelig sammenheng mellom å vite om sikkerhetstiltaket og å bruke det, er det færre som bruker tiltakene enn som kjenner til dem.

48 prosent av mennene, og 32 prosent av kvinnene svarer at de kjenner til at man kan få nyttig informasjon fra hengelåsen. Men bare henholdsvis 36 prosent og 25 prosent bruker den aktivt.