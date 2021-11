Dette er de beste novembertilbudene

Denne artikkelen oppdateres fortløpende.

Sist oppdatert: 10/11 2021 kl. 14:21.



I november går vi inn i årets heteste tilbudsperiode før jul, og det er en gylden mulighet til å kjøpe julegaver til seg og sine. Vi nevner i fleng:

11. november: Singles' Day (også kjent som «Guanggun Jie») er alltid 11/11 og har raskt blitt en av de største handledagene. Den oppstod i Kina, som en feiring av studenters singeltilværelse, og ble raskt populær over hele verden.

Singles' Day (også kjent som «Guanggun Jie») er alltid 11/11 og har raskt blitt en av de største handledagene. Den oppstod i Kina, som en feiring av studenters singeltilværelse, og ble raskt populær over hele verden. 26. november: Black Friday er fredagen etter Thanksgiving, og har i mange år vært den største handledagen i USA. Den har siden spredt seg til Norge og resten av verden. Nå er det mange butikker som begynner salget en uke før - eller har salg hele måneden.

Black Friday er fredagen etter Thanksgiving, og har i mange år vært den største handledagen i USA. Den har siden spredt seg til Norge og resten av verden. Nå er det mange butikker som begynner salget en uke før - eller har salg hele måneden. 29. november: Cyber Monday var opprinnelig nettbutikkenes Black Friday, og er alltid mandagen umiddelbart etter Black Friday. Som oftest videreføres tilbudene fra Black Friday til Cyber Monday, men det kan også forekomme spesielle tilbud i anledning dagen.

Dette bør du tenke over

Noen tips, forbehold og advarsler vi bør komme med:

Sjekk prissammenligning og -historikk før du hopper på noe som ser ut som et tilbud. Kanskje er ikke tilbudet så godt som du tror?

før du hopper på noe som ser ut som et tilbud. Kanskje er ikke tilbudet så godt som du tror? Husk at det kommer flere tilbud. Det er for eksempel også salg like over jul - og noen ganger før jul.

Det er for eksempel også salg like over jul - og noen ganger før jul. Fjorårets modeller er ofte billige - uansett. Selges ikke utgående modeller ut, vil de fortsatt dukke opp på tilbud inntil forhandlerne er kvitt dem. Ha en god porsjon is i magan.

Selges ikke utgående modeller ut, vil de fortsatt dukke opp på tilbud inntil forhandlerne er kvitt dem. Ha en god porsjon is i magan. Ikke bruk penger du ikke har. Du skal spare penger på tilbud, men om kredittkortrenter eller inkassogebyr får løpe løpsk med økonomien din, ender du ikke opp med å spare en krone. Snarere tvert imot.

Du skal spare penger på tilbud, men om kredittkortrenter eller inkassogebyr får løpe løpsk med økonomien din, ender du ikke opp med å spare en krone. Snarere tvert imot. Mange forhandlere har kundeklubber eller andre ordninger som gir deg rabatter og/eller spesialtilbud. Finner du slike, meld deg inn, kjøp det du skal ha, og så kan du melde deg ut igjen etterpå om du vil. Husk at regelen er at det skal være like lett å melde seg ut/av som å melde seg inn/på. Hvis ikke kan du klage.

Finner du slike, meld deg inn, kjøp det du skal ha, og så kan du melde deg ut igjen etterpå om du vil. Husk at regelen er at det skal være like lett å melde seg ut/av som å melde seg inn/på. Hvis ikke kan du klage. Vær forsiktig med butikker du ikke kjenner. Det finnes mange useriøse aktører der ute, og noen av dem kan finne på å ikke følge lover og regler, som for eksempel trekke hele beløpet lenge før varen sendes, eller nekte deg rettigheter du har når noe går galt.

Det finnes mange useriøse aktører der ute, og noen av dem kan finne på å ikke følge lover og regler, som for eksempel trekke hele beløpet lenge før varen sendes, eller nekte deg rettigheter du har når noe går galt. Bruk helst kredittkort når du handler på nett. Loven gir deg ekstra beskyttelse når du handler med kredittkort, for eksempel om du ikke mottar varene du har betalt for.

Loven gir deg ekstra beskyttelse når du handler med kredittkort, for eksempel om du ikke mottar varene du har betalt for. Husk angreretten. Hvis du har kjøpt for mer enn 300 kroner uten å gå til butikken, kan du ha angrerett. Fristen for å angre er vanligvis 14 dager fra du mottok varen, men kan være lenger.

Her finner du flere tips om hvordan du unngår å bli lurt på nett.

Følg med

I seksjonene nedenfor vil du finne generelle tips for hva du bør holde øye med for å finne de beste tilbudene.

Vi vil også fortløpende legge inn konkrete tilbud som vi finner og vurderer som gode, etter hvert som vi kommer over dem. Merk imidlertid at vi ikke nødvendigvis går god for disse produktene eller deres forhandlere, selv om vi forsøker å oppgi best mulig tilbud, både når det gjelder tilbudspris sammenlignet med vanlig pris og valuta for pengene.

Tips oss gjerne i artikkelens kommentarfelt, både om nye tilbud og dersom noen av de vi har funnet har gått ut på dato.

Dette vil du sannsynligvis finne tilbud på

Det kan variere hvilke varer som er å finne på tilbud i november, men generelt er det slik at forhandlerne bruker anledningen til å kvitte seg med varer som er utgående, eller på annet vi blir erstattet av nyere og dyrere modeller på nyåret. TV-er og mobiltelefoner er typiske eksempler på slikt, og i noe mindre grad varer som PC-skjermer og bærbare PC-er.

Hodetelefoner og andre lydprodukter er også typiske tilbudsvarer. Det samme er varer som bruker eldre standarder som er på vei ut, som for eksempel hovedkort og prosessorer av eldre dato, eventuelt bærbare PC-er med slike.

Varer - eller egentlig tjenester - som i seg selv ikke koster noe å produsere, vil ofte være på kortvarige tilbud i november. Spesielt hvis disse tilbudene kan fungere som «krok» for å få hektet inn nye kunder som kanskje vil betale for seg senere. Programvarelisenser, abonnementer, medlemskap og lignende er helt typiske eksempler her.

… mens dette er mindre sannsynlig

Det er stort sett varer som importør og forhandler har forholdsvis greie marginer på i utgangspunktet, som blir satt mest ned i pris i førjulshandelen. Fotoutstyr, for eksempel, har etter hvert fått så små marginer at varer som kamera og objektiver ikke settes nevneverdig ned i pris uten videre. Man kan selvsagt være heldig, men bør kanskje ikke gjøre regning med det.

Sterke merkevarer som har en tendens til å koste det samme over hele verden kan kanskje komme på tilbud, men i begrenset grad, og ofte vil produsenten da bestemme hvor lavt prisen maksimalt kan settes. Resultatet er at du finner nøyaktig det samme tilbudet hos mange ulike forhandlere.

Tilstanden i år er også ganske spesiell, med et globalt transportsystem som truer med å knele, og en verdensomspennende mangel på databrikker av alle slag. Dette gjør at du neppe vil finne gode tilbud på slike ting som er mangelvare som et resultat av dette. Grafikkort, for eksempel, vil du neppe finne i nærheten av veiledende pris engang, langt mindre «billig».

En del teknologi er i ferd med å oppgraderes i disse dager. Intel har for eksempel nettopp tatt i bruk nye prosessorer med ny prosessorsokkel, og DDR5-minne og PCIe 5.0 er i ferd med å innføres. Dermed vil du heller ikke finne fantastiske tilbud på varer som benytter disse standardene.

Bærbar PC og datautstyr

Programvare, lisenser og abonnement

Mobiltelefoner og nettbrett

Mobiltelefon: Samsung Galaxy A52s 5G 128GB, kr 3.699,- fra FixPåHjul.

Vanlig pris varierer, men oftest mellom 4.000 og 5.000 kr.

Lyd og bilde

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »