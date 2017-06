Ble ansatt som direktør i Norsk Helsenett 1. juni. Nå har han funnet seg ny jobb: – Det ble en kort karriere

1. juni ble Roar Olsen ansatt som direktør i Norsk Helsenett. 19. juni har han igjen takket «ja» til ny jobb. Denne gangen som leder av Uninett.

– Det er med tungt hjerte jeg forlater helsesektoren, men dette var en mulighet jeg ikke kunne takke «nei» til. Det er ingen dramatikk bak valget, sier Olsen til digi.no.

– Kjedelig å miste ham så tidlig

Direktørkarrieren ble dermed kort i Norsk Helsenett for Olsen. Der har har han bare hatt litt over to uker på å gjøre seg kjent i gangene.

– Roar Olsen går inn i en spennende og viktig jobb i Uninett. Prosessen med å finne en erstatter er allerede pågående. Så får vi får se hva det blir til. Det er selvfølgelig kjedelig å miste ham så tidlig, men det er grenser for hvor mye man får befestet sin posisjon i løpet av et par uker.

Det sier administrerende direktør Håkon Grimstad i Norske Helsenett til digi.no.

Tar over etter veteran

Grimstad sier de gjerne skulle beholdt Olsen en liten stund til, men Norsk Helsenett har full forståelse for at han valgte å ta over som leder i selskapet som blant annet drifter nettet til alle Norges forskningsinstitusjoner og universiteter.

Når Olsen går inn som leder i Uninett, tar han over etter Petter Kongshaug. Han har ledet selskapet siden 1993.

– Styret vil takke Petter Kongshaug for en formidabel innsats gjennom til sammen 30 år som leder, sier styreleder Frank Arntsen.

Omsatte for 287 millioner

Styrelederen er svært fornøyd med å få Roar Olsen på plass i lederstolen.

– Rekrutteringsprosessen har vært grundig, og vi er sikre på at han er rett person til å lede Uninett videre, konstaterer han.

I 2016 var den samlede omsetningen i Uninett på 287 millioner kroner. Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim, og har rundt 120 ansatte.

Den nye Uninett-lederen skal være på plass i sin nye stilling fra 1. august.

Lang erfaring

– Jeg gleder meg til å ta fatt. Uninett er et spennende selskap med et viktig samfunnsoppdrag. Nå ser jeg fram til å møte de mange dyktige medarbeiderne og bidra til videreutviklingen, sier Olsen til digi.no.

Roar Olsen har lang erfaring og tung kompetanse innenfor e-helseområdet. Han har blant annet vært en sentral skikkelse i arbeidet med helsenorge.no.

I tillegg har han gått i bresjen for å stable det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, «Én innbygger – én journal» sammen på beina.

Olsen var også med på å etablere fagorganet Direktoratet for e-helse.

De startet opp med sitt arbeid 1. januar 2016.