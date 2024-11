Bloomberg: Amerikanske myndigheter vil be Google selge Chrome

Departementet vil også be dommeren, som i august slo fast at Google har drevet monopolvirksomhet i nettlesermarkedet, om å kreve at selskapet innfører tiltak tilknyttet kunstig intelligens og operativsystemet på Googles smarttelefoner.

Google har gjennom nettleseren Chrome, som har Google som søkemotor, stor kontroll over hvordan folk bruker internett og hva slags annonser de ser. I tillegg samler nettleseren inn informasjon som er viktig for Googles reklamevirksomhet, og det anslås at selskapet kontrollerer to tredeler av det globale nettlesermarkedet.

Justisdepartementet har ikke kommentert saken. I en uttalelse fra Lee-Anne Mulholland, som er nestleder for Googles reguleringsarbeid, heter det at departementet har en «radikal agenda som går langt utover de rettslige spørsmålene i denne saken», og at dette er skadelig for brukerne.

Tidligere har justisdepartementet sagt at de ville kreve at Google gjør store endringer i driften, og det har også blitt antydet at selskapet kan bli oppløst.