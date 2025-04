Google-eier omsatte for én milliard mer enn forventet

Alphabet, eierselskapet til blant annet Google, omsatte for omtrent en milliard dollar mer enn analytikerne hadde ventet.

Tech-giganten la fram regnskapsresultatet for første kvartal torsdag kveld. De omsatte for 90,23 milliarder dollar i perioden.

Analytikere ventet på forhånd en omsetning på 89,12 milliarder dollar, en økning på ti prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Markedet reagerte positivt på nyheten, og aksjekursen steg markant i etterhandelen på Wall Street. Så langt i 2025 har aksjekursen falt med over 15 prosent.

Trygget investorer

Spesielt forretningsområdet kalt search and other, som omfatter blant annet reklame, vokste betydelig fra 46,1 til 50,7 sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Ifølge Reuters har selskapet forsikret investorer om at KI-investeringene bidrar til veksten i det viktige reklamesegmentet, noe som foreløpig bidrar til å spille ned påvirkningen fra en usikker verdensøkonomi.

USAs tollpolitikk har ført til forventninger om at de store tech-selskapene må revurdere reklamesatsingen sin og nedjustere satsingen på KI som følge av økte datasenterkostnader grunnet mer kostbar Kina-USA-handel, ifølge nyhetsbyrået, som viser til at det er tidlige tegn på at de store selskapene trekker seg fra tidligere annonserte datasenterplaner.