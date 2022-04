Bloomberg: Elon Musk investerer i Twitter

Kursen på Twitter-aksjen steg med over 25 prosent før de amerikanske børsene åpnet mandag.

Musk har kjøpt nesten 73,5 millioner aksjer i selskapet, ifølge meldingen som er levert inn til tilsynsmyndigheten Securities and Exchange Commission.

For en uke siden antydet Tesla-gründeren at han hadde planer om å røske opp i Twitter. I en melding til sine 80 millioner følgere på Twitter fastslo han at ytringsfrihet er vesentlig for at et demokrati skal fungere. Deretter spurte han dem om de mener Twitter følger dette prinsippet. Hele 70, 4 prosent svarte nei.