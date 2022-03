De store sosiale plattformene har blitt gjenstand for kritikk fra flere hold de siste årene på grunn av beskyldninger om politisk motivert sensur og personvernskandaler. Donald Trump har allerede lansert sitt eget alternativ, og nå snuser en annen høyt profilert person på denne muligheten.

Tesla- og SpaceX-sjefen Elon Musk leker nemlig tilsynelatende med tanken på å lansere sitt eget alternativ til tjenester som Twitter og Facebook. Det rapporterer Reuters.

Vurderes seriøst

I en Twitter-melding publisert på lørdag sier Musk at han «seriøst vurderer» å bygge en egen sosial medieplattform. Meldingen kom som et svar på et spørsmål fra en av Musks mange følgere.

I likhet med mange andre har Musk lenge vært kritisk til de etablerte plattformene.

– Gitt at Twitter i praksis fungerer som det offentlige torget (for meningsutveksling, journ.anm.), vil det å fravike prinsippet om ytringsfrihet fundamentalt undergrave demokratiet. Hva kan gjøres? skrev Musk i en annen Twitter-melding.

Musk la ut sin egen høyst uoffisielle spørreundersøkelse hvor han ba om tilbakemeldinger på hvorvidt Twitter strengt følger prinsippet om ytringsfrihet. I skrivende stund har hele to millioner personer avlagt sin stemme, og over 70 prosent av disse stemte «nei».

For odens skyld: Elon Musk har litt over 79 millioner følgere på Twitter.

Viktige konsekvenser

Den kjente entreprenøren oppfordret folk til å tenke nøye gjennom stemmen og la til at avstemningen vil få «viktige» konsekvenser.

Akkurat hvordan dette skal tolkes, er uvisst, men Musk er en person som ofte gjør alvor av ordene sine, så det er ikke umulig at vi får se et initiativ på denne fronten i fremtiden. Når det eventuelt vil skje, er selvsagt umulig å spå.

Musk har også ved flere anledninger uttalt seg kritisk om de øvrige sosiale plattformene. Som blant andre CNN rapporterte, har han tidligere oppfordret folk til å slette Facebook-kontoen sin, og selv slettet han de offisielle Facebook-kontoene til både SpaceX og Tesla allerede i 2018 – i kjølvannet av den store Cambridge Analytica-skandalen.