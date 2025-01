Bloomberg: Kinesiske hackere fikk tilgang til Yellens datamaskin

Bloomberg får opplyst av to personer med kjennskap til saken at hackerne fikk tilgang til ikke-klassifiserte filer på både Yellens datamaskin og datamaskinen til to visefinansministre.

På Yellens maskin skal de ha fått tilgang til mindre enn 50 filer. I en rapport fra finansdepartementet som Bloomberg tidligere har fått tilgang til, heter det at hackerne tok seg inn i mer enn 400 datamaskiner. Der fikk de tilgang til de ansattes brukernavn og passord samt mer enn 3000 filer på ikke-klassifiserte maskiner. Angrepet ble oppdaget i desember.

De fikk også tilgang til noe sensitiv informasjon om etterforskninger ledet av Committee on Foreign Investment in the US, som undersøker sikkerhetskonsekvenser av enkelte utenlandske investeringer og penger i USA, skriver Bloomberg.

Den kinesiske regjeringen nekter for å ha hatt noe å gjøre med dataangrepet. Kina ble i 2023 anklaget for å ha skaffet seg tilgang til epostkontoene til flere høytstående personer i Biden-regjeringen.