Perplexity AI tilbyr Google 34,5 milliarder dollar for Chrome

Perplexity AI tilbød tirsdag Google 34,5 milliarder dollar for Chrome-nettleseren, som Google-eier Alphabet kan bli tvunget til å selge. 

Perplexity AI tilbyr Google 34,5 milliarder dollar for nettleseren Chrome som Google-eier Alphabet kan bli tvunget til å selge. Foto: Richard Drew, AP / NTB
NTB
13. aug. 2025 - 07:25

I fjor høst, før Trump tiltrådte, ba justisdepartementet i USA en dommer om å tvinge Alphabet til å selge nettleseren Chrome for å skape mer konkurranse.

Den enorme summen som Perplexity foreslår i et intensjonsbrev, er nesten dobbelt så høy som verdien av oppstartsselskapet selv, som nylig ble verdsatt til 18 milliarder dollar i en finansieringsrunde.

– Dette forslaget er utformet for å tilfredsstille et konkurranserettslig tiltak som tjener offentlighetens interesse best, ved å plassere Chrome hos en kompetent, uavhengig operatør med fokus på kontinuitet, åpenhet og forbrukerbeskyttelse, sa Perplexitys administrerende direktør Aravind Srinivas i brevet, som AFP har fått tilgang til.

Google venter nå på amerikansk distriktsdomstolsdommer Amit Mehtas avgjørelse om hvilke tiltak som skal iverksettes, etter den historiske beslutningen i fjor som fastslo at teknologigiganten hadde opprettholdt et ulovlig monopol innen nettsøk.

Google har oppfordret Amit Mehta til å avvise kravet om salg, og en beslutning er ventet innen utgangen av august.

Google har ikke kommentert saken overfor AFP.

Open AI-sjef Sam Altman skal være interessert i kjøpe nettleseren Chrome fra Google, som Alphabet-sjef Sundar Pichai har ansvaret for. Her ankommer de begge Det hvite hus ved en tidligere anledning.
ForbrukerteknologiGoogle Chrome
