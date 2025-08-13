Perplexity AI tilbyr Google 34,5 milliarder dollar for Chrome

I fjor høst, før Trump tiltrådte, ba justisdepartementet i USA en dommer om å tvinge Alphabet til å selge nettleseren Chrome for å skape mer konkurranse.

Den enorme summen som Perplexity foreslår i et intensjonsbrev, er nesten dobbelt så høy som verdien av oppstartsselskapet selv, som nylig ble verdsatt til 18 milliarder dollar i en finansieringsrunde.

– Dette forslaget er utformet for å tilfredsstille et konkurranserettslig tiltak som tjener offentlighetens interesse best, ved å plassere Chrome hos en kompetent, uavhengig operatør med fokus på kontinuitet, åpenhet og forbrukerbeskyttelse, sa Perplexitys administrerende direktør Aravind Srinivas i brevet, som AFP har fått tilgang til.

Google venter nå på amerikansk distriktsdomstolsdommer Amit Mehtas avgjørelse om hvilke tiltak som skal iverksettes, etter den historiske beslutningen i fjor som fastslo at teknologigiganten hadde opprettholdt et ulovlig monopol innen nettsøk.

Google har oppfordret Amit Mehta til å avvise kravet om salg, og en beslutning er ventet innen utgangen av august.

Google har ikke kommentert saken overfor AFP.