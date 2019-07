Boligprisene i verdens tech-hovedstad tar helt av: Selv godt lønnede IT-folk sliter med å betale

San Francisco har de siste årene vært et lønnsmekka for utviklere fra hele verden. I snitt tjener utviklere i den amerikanske teknologibyen over en million kroner i året. Det har gjort sitt for boligprisene i området. Nå føler selv godt lønnede IT-folk presset. Det skriver The Guardian.

For de med riktig mastergrad, er det ikke uhørt med en startlønn opp mot 1,5 millioner kroner. I tillegg kommer faste bonuser og aksjemuligheter i selskapene.

Flest milliardærer

«Vanlige folk» har lenge klagd over ekstremt høye boligpriser i byen med flest milliardærer i verden.

– Det har blitt helt sinnssykt dyrt å bo her. Vi spør oss daglig om vi bare skal flytte, sier en IT-arbeider den engelske avisen har snakket med.

For å leie en knøttliten ettroms må du nå ut med 32 000 kroner i måneden i snitt.

Det høye prisnivået har sørget for at byen har utrolig mange innbyggere som ikke har fast adresse. Mellom 2017 og 2019 vokste denne delen av befolkningen i San Fransisco med nesten 20 prosent.

Kriminalitet og rusmisbruk

Det har ført til mer kriminalitet og et utpreget rusmisbruk blant mange av innbyggerne. De dårlige levekårene preger derfor bybildet, skriver The Guardian.

San Fransisco prøvde å få bukt med problemene i 2016 ved hjelp av en teknologiskatt der de store teknologiselskapene skulle bidra ekstra for å gjøre de sosiale forholdene bedre, men selskapene protesterte og vant.

– Boligprisene påvirker livskvaliteten svært negativt fordi det skaper segregering. Når jeg besøker andre byer blir jeg alltid sjalu fordi folk med lavere lønninger kan bo i byene og fortsatt være lykkelige, sier utvikler Simon Willison til den engelske avisen.

Store fagmiljøer

Da digi.no besøkte byen i 2016 snakket vi med flere nordmenn som hadde flyttet til San Francisco og stortrivdes.

Christian Rømming hadde bodd i teknologihovedstaden i ti år da vi snakket med ham sist.

Han kom først til området som student på Stanford, deretter fikk han arbeidsvisum og til slutt permanent oppholdstillatelse.

Han startet opp eget firma i 2013, etter å ha jobbet i en rekke amerikanske bedrifter.

– På ingeniørsiden går alt veldig fort og fagmiljøene er gigantiske i forhold til i Norge. Dersom du jobber med en eller annen sær nisje, finnes det alltid en hær av folk som driver med det samme. Du får jobbe med ting som er cutting edge overalt, sa Rømming til digi.no da.