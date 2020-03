Bør du laste ned myndighetenes smittesporings-app? Dette sier Datatilsynet

Folkehelseinstituttet og et 20-talls forskere og utviklere fra Simula, Scienta og Shortcut har siden 13. mars jobbet med å utvikle en sporingsapp for å kontrollere koronaspredning i befolkningen.

Appen kjører i bakgrunnen hos de som har lastet den ned. Har du vært i nærkontakt med en bekreftet smittet person, eller en person du har vært i nærkontakt med tidligere tester positivt på Covid-19, vil du få en SMS fra myndighetene med pålegg om karantene.

Det vil bli frivillig å laste ned appen, men helsemyndighetene gikk ut like før helgen og oppfordret befolkningen til å laste ned appen når den lanseres om kort tid. Skal tiltaket lykkes, må et stort flertall av befolkningen velge å gjøre det.

Tiltaket innebærer en automatisert sporing av personer og registrering av bekreftet smittede. Lokasjonsdata fra både GPS og Bluetooth vil kobles sammen med helsemyndighetenes oversikt over smittede. Helsevesenet vil fortsette å stå for registreringen av nye smittede i appen etter den er lansert. Utviklerne har bevisst droppet alle former for selvrapportering. Det blir for usikkert.

Les mer om hvordan appen fungerer her.

– Må gi grundig informasjon

Datatilsynet har fått komme med innspill underveis i utviklingen av appen.

Tilsynet har påpekt at tiltaket omfatter helseopplysninger med potensielt alvorlige konsekvenser for personen selv og andre, satt i system og knyttet til geolokalisering. De mener det derfor er viktig at myndighetene er åpne om hva tiltaket innebærer, og sørger for å begrense de negative personvernkonsekvensene i størst mulig grad. I tillegg har de understreket at det må være helt frivillig å laste den ned.

– Vi har gitt innspill til Helse og omsorgsdepartementet om det vi er opptatt av; at det blir gitt god informasjon til de som vurderer å laste den ned og ta i bruk appen. Samtidig bør de også få informasjon om kva som kan skje hvis de velger å ikke laste den ned, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til Digi.

Tilsynet mener informasjonen bør komme før appen lastes ned, og være tydelig og fullstendig om hvilke opplysninger som samles inn, hvilket formål dataene skal brukes til og lagringstid. Brukerne må ifølge Datatilsynet også få informasjon om muligheten til, og konsekvensene av, å trekke samtykket tilbake.

Vanskelige avveininger

Thon påpeker at tiltaket er inngripende, men sier at han ser samfunnsnytten av den foreslåtte løsningen, og at den kan bidra til å redde liv i den spesielle situasjonen.

– Vi har veldig stor pågang av henvendelser om denne appen nå. Vi har heller ikke stått i en situasjon hvor man bruker data på denne måten før.

Tilsynet skriver i en uttalelse at vi allerede etterlater oss en lang rekke digitale spor hver dag, og at vi nå har muligheten til å bruke disse dataene til å kartlegge smittespredning og varsle befolkningen på nye måter.

– Det er viktig å benytte seg av slike muligheter, men vi har ikke tidligere vurdert hvor langt vi kan gå i å tillate at persondata blir brukt til slike formål i en krisesituasjon. Dette er vanskelige avveininger, og hvert enkelt tiltak må vurderes for seg, der formålet med tiltaket vil bli tillagt særlig vekt, sier Thon.

– Opp til den enkelte å ta valget

Bjørn Erik Thon i Datatilsynet har ikke sett selve appen ennå, og vet ikke i hvilken grad og på hvilken måte den vil kodes med innebygd personvern.

– Vi vet det skjer en kobling mellom registeret av smittede og brukerne av appen. Vi kjenner bare beskrivelsen slik den er lagt ut, og har ikke gått inn å sett på alternative måter å gjøre det på.

– Vil du anbefale folk å ta i bruk denne appen ut fra det dere vet i dag?

– Standardsvaret vårt på det er at det i veldig stor grad er opptil den enkelte å ta det valget, men at det må være et informert valg.

– Det er nok mange som synes dette er positivt, både folk som ønsker å unngå å bli smittet, og smittede som ønsker å unngå å spre viruset. Jeg tror mange vil velge å laste ned appen, fordi jeg har inntrykk av at mange nå ønsker å bidra, sier Thon.

Krever stor tillit

For at appen skal ha noen effekt, må en kritisk masse av folk velge å laste den ned, helst de fleste.

Viseadministrerende direktør i Simula, Kyrre Lekve, anslår at andelen av befolkningen må opp i 70 prosent for at tiltaket skal ha en avgjørende virkning. Han understreker at løsningen også er avhengig av et godt testregime for å lykkes.

Viseadministrerende direktør i Simula, Kyrre Lekve. Foto: Simula

Bjørn Erik Thon i Datatilsynet påpeker at helsesektoren har stor tillit i i Norge i dag, og det har de mulighet til å opprettholde ved å vise stor åpenhet om denne løsningen.

Direktøren mener det ikke går an å sammenligne det vi gjør i et åpent demokrati, med tilsvarende, men enda mer inngripende, apper som har vært brukt for å spore koronasmitte i flere asiatiske land.

– Her har vi (Datatilsynet, red. anm.) fått komme med innspill underveis, og helseminister Bent Høie har stått på en pressekonferanse og understreket at dette er frivillig.

– Ønsker ikke at dette skal bli hverdagen

Kyrre Lekve i Simula fortalte nylig til Digi at appen ikke vil brukes til å håndheve karanteneregler ved å spore de som er i hjemmekarantene.

– Det er teknisk mulig, men det gjør vi ikke. Den norske befolkningen ville aldri godtatt at politiet skulle gått inn og håndhevet karantene på den måten. Slike apper i Asia gjør det, og de er effektive, men det er ingen i Norge som er på det nivået.

– Det er allerede kritisk at vi får mange nok til å laste den ned, og da er vi kritisk avhengig av tillit. Vi må vise frem alt vi kan at vi tar datasikkerhet og personvern på alvor, sa han.

Kyrre Lekve i Simula ville ikke spekulere i om appen kan føre til en varig oppmykning av folks forhold til personvern.

– For Simulas vedkommende er dette et meget spesielt tiltak, i en meget spesiell situasjon. Vi har ingen ønsker om at dette skal bli hverdagen, sa han.

– GDPR ikke til hinder

I statsråd fredag ble det vedtatt en forskrift som åpner for å etablere et slikt automatisert sporingssystem. Dette fordi samtykket ikke tilfredsstiller alle kravene til informasjon og gyldighet etter GDPR.

Dette er i tråd med det europeiske Personvernrådets standpunkt, der alle datatilsynene i Europa er medlemmer, opplyser Datatilsynet.

I en samlet erklæring sier Personvernrådet at GDPR ikke er til hinder for tiltak som kan bekjempe koronavirus-epidemien. Rådet understreker samtidig at myndighetene må beskytte borgernes grunnleggende rettigheter selv om det er mulig for medlemsstatene å innføre lovgivningstiltak for å ivareta offentlig sikkerhet, opplyser Datatilsynet.

– Denne typen lovgivning er kun lovlig dersom det utgjør et nødvendig, egnet og forholdsmessig tiltak i et demokratisk samfunn, understreker Bjørn Erik Thon.

Det gjenstår fremdeles en del vurderinger og arbeid med både smittevern og personvern, og programvarens stabilitet. Dette må på plass før appen kan lanseres. Ifølge viseadministrerene direktør Kyrre Lekve i Simula vil det skje «rimelig snart».

Datatilsynet sier de følger utviklingen av saken, og vil komme med mer informasjon og råd når appen er lansert.