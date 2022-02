Bosch utvider produksjonen av databrikker

– Denne investeringen vil komme våre kunder til gode og bidra til å avhjelpe den globale databrikkekrisen, sier Boschs sjef Stefan Hartung.

Databrikkefabrikken i Reutlingen skal ifølge ham utvides med 3600 kvadratmeter, og arbeidet skal være fullført innen 2025.

Bosch har tidligere kunngjort at de ville investere drøyt 4 milliarder kroner for å utvide kapasiteten ved fabrikkene i Reutlingen, Dresden og Penang i Malaysia. Den siste investeringen i Reutlingen kommer på toppen av dette.

– Dette betyr at vi kan fortsette å gjøre biler sikrere og bedre, og veldig mange andre anvendelser av nye siliumbrikker, sa Volkmar Denner i Bosch under åpningen av fabrikken i Dresden i juni 2021. Det er et ekstremt komplekst produksjonsmiljø med 70.000 kvadratmeter renrom.