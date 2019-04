Bouvet skiller ut dataplattform i eget IT-selskap

Sesam er en egenutviklet dataplattform som Bouvet lanserte i 2014. Fem år senere er det duket for knoppskyting. Det børsnoterte IT-konsulentselskapet med base i Oslo skiller nå ut virksomheten.

Sesam.io får ved oppstart med seg 35 ansatte og de forventer en omsetning inneværende år på 60 millioner kroner. Gode marginer, med andre ord. De nye selskapet skal fortsatt være eid av Bouvet og de ansatte.

Det oppgis at etableringen gjøres for å møte økt etterspørsel i markedet, inkludert fra tidligere konkurrenter. Som selvstendig selskap øyner de muligheter for nye partnerskap nasjonalt og internasjonalt. Partnere inkluderer allerede Capgemini, KPMG, Sysco og selvfølgelig moderskipet de kommer fra.

– Tidspunktet er perfekt for å skille ut Sesam nå. Vi har de riktige menneskene, referansene, partnerne og kundene for å gi oss rask vekst. Men mest av alt, vi har det riktige produktet som gjør det mulig for våre kunder og partnere å skape innovasjon og tjenester av gode data, sier daglig leder i Sesam, Axel Borge i en pressemelding.

Tygger store datamengder

Kjernen er å skape mer nytte fra en lang rekke datakilder. Kunstig intelligens eller AI er nye stikkord, som ikke ble nevnt ved starten i 2014.

– Det mangler ikke på kreative tanker og gode idéer rundt morgendagens AI-tjenester. Utfordringen alle støter på er å sikre helhet og kvalitet på dataene, enten våre partnere lager tjenester for forvaltning, energi, transport, juss, helse eller hvilken som helst annen sektor. Vi er verdensledende på å samle og gjøre tilgjengelig data, hevder Borge.

Sesam har funksjonalitet for å samle, koble, redde opp i og dele store mengder data, både på tvers av gamle fagsystemer, dyre lisenser og hundretusenvis av nye sensorer og målepunkter. Partnere inviteres til å lage egne bransjespesifikke analysetjenester på toppen.

Flere større kunder benytter i dag dataplattformen. Det oppgis blant annet at verktøyet spiller en viktig rolle innen beregning av predikativt energiforbruk for Hafslund, personflyt for Avinor og arbeidet med å bygge digitale tvillinger hos Aker Solutions.

Sesam deler navn med Schibsteds for lengst nedlagte søkemotor, uten sammenligning for øvrig.