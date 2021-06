Brikkemangelen: Falske databrikker pushes på elektronikk-industrien

Koronapandemien har økt behovet for elektronikk til å utstyre hjemmekontor, drive hjemmeundervisning og levere underholdning på TV- og dataskjermer. Men den har også strupet tilgangen på databrikkene som må til for å lage elektronikken.

Denne situasjonen har fått kriminelle til å se på elektronikkmarkedet som en mulig inntektskilde, mener Steve Calabria, som er daglig leder hos den uavhengige brikkedistributøren PC Components, en av medlemsbedriftene i bransjeorganisasjonen Independent Distributors of Electronics Association (IDEA).

Til nettavisen ZDNet sier Calabria at det allerede er tegn på at svindlere er i ferd med å innta markedet for elektroniske komponenter.

– For godt til å være sant

– Vi ser at helt ukjente selskaper byr fram deler som det er stor mangel på. Det virker for godt til å være sant, og da er det gjerne for godt til å være sant. Jeg tror vi ser begynnelsen på et stort problem, sier han.

Calabria forteller at dagens situasjon ikke er første gang useriøse tredjepartsleverandører av elektronikk-deler har utnyttet produktmangel i markedet. Etter tsunamien i Japan i 2011 ble det mangel på elektrolyttkondensatorer til bruk i en del medisinsk utstyr. Produsentene ble nødt til å henvende seg til tredjepartsdistributører, og flere opplevde at falske deler kom inn i forsyningskjeden.

– Vi kommer til å se at det samme skjer på nytt, men denne gangen kommer det til å ramme alle typer produkter, ikke bare kondensatorer, sier Calabria til ZDNet.

Etterligninger og gjenbruk

Produsentene av falske databrikker har to vanlige fremgangsmåter, forteller han. Enten lager de delene fra bunnen av – og lager dem som etterligninger av originaldeler. Eller de gjenbruker deler fra kasserte komponenter, fjerner de opprinnelige produktmerkene, rengjør dem og får dem til å se ut som nye produkter.

Uansett hvordan brikkene er laget, kan de framstå som tilsynelatende brukbare deler, men de vil ofte svikte langt tidligere enn en originaldel, enten fordi de har kortere varighet eller fordi de ikke tåler spesielle belastninger som originaldelen ville vært laget for å tåle.

– Vil merkes i løpet av et halvt år

Diganta Das, som forsker på piratkopiert elektronikk ved Center for Advanced Life Cycle Engineering (CALCE), tror også det vil bli et problem at brikkemangelen får produsenter av elektronisk utstyr til å fire på kravene til å verifisere hvor delene de kjøper, kommer fra.

– Å sjekke og kvalitetssikre leverandører og produktene deres tar gjerne én til to uker, og det er tid mange produsenter ikke har, slik situasjonen med brikkemangel er nå. De vil føle seg presset til å kjøpe det som tilbys, sier han til ZDNet.

Venter flere funn

Som en del av forskningen sin overvåker Das databaser hvor bedrifter rapporterer inn funn av falske deler. Han har ennå ikke sett noen stor økning, men sier han regner med at tallet på rapporter vil stige i løpet av de neste seks månedene, når selskaper innser at de har fått levert illegale deler.

Han legger til at problemet med falske brikker neppe vil ramme de store teknologi-gigantene ettersom de stort sett lager sine egne brikker eller kjøper direkte fra brikkeprodusenter. Selskaper som produserer utstyr i mindre volum, bør imidlertid være på vakt, mener Das, og peker på at selv om de produserer få produkter, kan det være snakk om selskaper som produserer viktig utstyr til helsesektoren, forsvaret eller bilindustrien.