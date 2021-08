Brikkemangelen ser ut til å ikke bare bli verre, men også dyrere

TSMC, verdens desidert største produsent av silisiumbrikker, øker prisene sine med 10 til 20 prosent på grunn av den økte etterspørselen. Firmaet offentliggjør ikke selv hvilke priser de opererer med, men Bitman, en av deres kunder som lager utstyr for å grave kryptovaluta, bekrefter prisøkningen i en kunngjøring.

Ifølge Tom's Hardware er det silisiumbrikker produsert med de eldre og større prosessene som øker med 20 prosent, mens de nyere «bare» øker med 10 prosent.

TSMC produserer prosessorer og grafikkbrikker for firmaer som ikke har fabrikker for masseproduksjon av slike selv, som for eksempel Apple, AMD og Nvidia. Nyeste generasjon av Nvidias grafikkbrikker masseproduseres for tiden av Samsung, mens det tidligere har vært TSMC som har gjort det. Det spekuleres også på om ikke Nvidia vil tilbake til TSMC når kapasiteten deres tillater det.

Global brikkemangel

Brikkemangelen er et globalt problem som Digi har skrevet mye om tidligere, og den har ført til blant annet forsøk på omsetning av falske databrikker, produksjonsstans i bilindustrien og til og med smugling av prosessorer. Analytikere mener rasjonering av produksjonskapasitet kan bli aktuelt.

Det er sannsynlig at TSMCs prisøkning vil forplante seg i markedet og gjøre silisiumbrikker av alle slag dyrere. TSMC har tidligere uttalt at de vil prioritere produksjon av brikker for bilindustrien, og selv om prisøkningen neppe vil være merkbar for prisen på din nye bil, så vil nye prosessorer og grafikkbrikker – for å nevne noe – etter alt og dømme bli dyrere.

TSMC hadde i 2020 en markedsandel på 56 prosent på verdensbasis, opp fra 53 prosent året før.