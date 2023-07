Spioner kan ikke erstattes av kunstig intelligens (KI), mener lederen for den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Kunstig intelligens vil åpenbart endre etterretningsverdenen, men det vil alltid være bruk for mennesker som kan finne fram til opplysninger som ikke er på internett, sier Richard Moore.

– KI vil gjøre informasjon uendelig mer tilgjengelig, og noen har spurt om etterretningstjenester som min, vil bli overflødige. Det motsatte er tilfelle, mener Moore.

– Mens KI tråler et hav av åpne kilder, vil det bli enda større behov for å fiske de hemmelighetene som ligger utenfor det garnet KI, benytter, sier han.

Moore tror at det vil bli stadig viktigere å ha agenter på de riktige stedene, både for å kunne spionere og for å kunne påvirke beslutninger som regjeringer eller terrorgrupper tar.

Britiske myndigheter bekreftet først i 1992 offisielt eksistensen av MI6, som er landets tjeneste for etterretning i utlandet.