Britisk smittesporingsapp kan ha hindret 600.000 smittetilfeller på fem måneder

Covid-19-situasjonen i Storbritannia er ille, men det britiske Department of Health and Social Care (DHSC) mener situasjonen kunne ha vært enda verre hadde det ikke vært for kontaktsporingsappen NHS COVID-19, som er basert på den samme underliggende teknologien fra Apple og Google som det den nye, norske Smittestopp-appen fra FHI er.

NHS-appen er kun beregnet for innbyggerne i England og Wales. De øvrige delene av Storbritannia har egne.

Appen til NHS (National Health Service) ble lansert i september i fjor. Tirsdag denne uken hadde den blitt lastet ned 21,6 millioner ganger, noe som ifølge helsedepartementet tilsvarer 56 prosent av alle de kvalifiserte brukerne i England og Wales, som er over 16 år og har tilgang til smartmobil.

Har bedt 1,7 millioner isolere seg selv

Siden lanseringen har mer enn 1,7 millioner av brukerne blitt bedt om å isolere seg på grunn registrert kontakt med covid-19-smittede. Forskere mener at denne varslingen kan ha ført til rundt 600.000 færre covid-19-tilfeller i perioden. I alt hadde det per tirsdag denne uken blitt registrert drøyt 825.000 positive testresultater i appen.

Ofte tar det ikke mer enn 15 minutter fra en bruker melder inn et positivt testresultat til at appen varsler de som har vært i nær kontakt med vedkommende.

Forskere ved The Alan Turing Institute og Oxford University skal ha kommet fram til at én prosent økning i bruken av appen kan redusere antallet smittetilfeller med 2,3 prosent, skriver DGSC i pressemeldingen.

Norske tall

De nyeste tallene for Smittestopp-appen er for øyeblikket fra 9. februar. De viser at omtrent 853.000 har lastet ned appen. Antallet daglige nedlastinger har gått veldig opp og ned i det siste, mellom 700 og 54.600 i dagene til nå i februar.

Totalt hadde 894 brukere meldt seg smittet i appen mellom lanseringen den 21. desember og tirsdag 9. februar.

FHI oppgir ikke daglige tall for hvor mange som har blitt varslet gjennom appen.