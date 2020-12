Britiske supermarkeder overvåker med ansiktsgjenkjenning. Personvern-forkjempere frykter konsekvenser

Den britiske supermarkedkjeden Southern Co-operative har innført ansiktsgjenkjenning i 18 butikker, og det vekker bekymring hos personvernforkjempere.

Det skriver BBC.

Ifølge supermarkedkjeden er mengden av overfall og vold mot ansatte i butikkene steget med 80 prosent i 2020, og kjeden vil med ansiktsgjenkjenningsteknologien forsøke å bremse den utviklingen.

I de 18 butikkene er det blitt installert en ansiktsgjenkjenningsløsning fra oppstartsselskapet Facewatch, som skal advare de ansatte dersom det kommer kunder inn i butikken, og disse har en historikk med «tyveri eller antisosial atferd».

Skal ikke utvides

Southern Co-operative opplyser til BBC at testing av teknologien har vært en suksess i butikkene, men det er ikke planer om å utvide løsningen til flere av kjedens mer enn 200 butikker.

Det er likevel ikke alle steder at begeistringen for den nye sikkerhetsløsninger er like stor. Organisasjonen Privacy International har sendt et åpent brev til supermarkedkjeden, hvor det stilles spørsmål om lovligheten og konsekvensene ved bruk av ansiktsgjenkjenning.

– Det er velkjent at denne formen for overvåking har alvorlige unøyaktigheter og forutinntatthet, noe som fører til at uskyldige blir feilaktig utpekt og lagt i databaser over kriminelle, sier direktør for borgerrettighetsgruppen Big Brother Watch, Silkie Carlo, til BBC.

Ifølge Southern Co-operative overholder testingen reglene i GDPR, og data blir ikke delt med politiet.

Denne saken ble først publisert på danske Version2, og gjøres tilgjengelig på norsk gjennom vår samarbeidsavtale med Teknologiens mediehus/Ingeniøren.