Slipper nytt produkt: Intels nye ansiktsgjenkjenning skal være «umulig» å lure

Avlesning av biometriske data regnes blant de sikrere autentiseringsmetodene, men noen av metodene – som ansiktsgjenkjenning – har definitivt sine svakheter. Nå har prosessorgiganten Intel kunngjort et nytt produkt som skal løfte ansiktsgjenkjenningen til nye høyder.

Det nye produktet heter Realsense ID og er en enhet som er beregnet på å bygges inn i en rekke forskjellige tjenester og produkter, og som ifølge Intel skal levere ansiktsgjenkjenning som ved hjelp av kunstig intelligens er både presis og meget sikker.

Nevralt nettverk

Løsningen bygger altså på Intels eksisterende Realsense-teknologi som allerede finnes i blant annet dybdekameraer ment for målinger og andre formål – for eksempel i visse typer nettbrett.

Produktet kombinerer ifølge produsenten en aktiv dybdesensor med et spesialisert, nevralt nettverk og en dedikert systembrikke som sørger for å prosessere og kryptere brukerdata lokalt på enheten.

Systemet skal være intelligent nok til å tilpasse seg brukeren over tid etter hvert som ansiktstrekkene endrer seg – som inkluderer faktorer som ansiktshår og bruk av briller. I tillegg skal teknologien fungere i mange ulike lysforhold.

Slik ser selve enheten ut. Foto: Intel Corporation

– Kan ikke lures

Intel sier at Realsense ID også byr på teknologi som forhindrer for av forfalskningsteknologi som hackere kan bruke for å lure systemet – noe som alltid er en trussel når det gjelder ansiktsgjenkjenning.

Som digi.no rapporterte for en tid tilbake har sikkerhetsforskere for eksempel klart å lure Apples relativt avanserte ansiktsgjenkjenningsløsning Face ID ved hjelp av sofistikerte masker.

Intel sier at deres løsning ikke vil la seg lure av fotografier, videoer eller masker, og at den statistiske sannsynligheten for å godkjenne en uautorisert person er én million til én.

Produsenten opplyser videre at Realsense er laget for å være enkel å både installere og bruke, uten behov for nettverksoppsett. Bruksområdene omfatter salgssteder, minibanker, smartlåser, tilgangskontroll i bedrifter og mer. Akkurat når den blir tilgjengelig er uvisst.