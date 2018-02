Broadcom gir ikke opp: Øker budet på Qualcomm

Broadcom kunngjorde i dag at selskapet har økt budet i forsøket på å kjøpe prosessorleverandøren Qualcomm. Det første budet kom i november i fjor. Det var på 70 dollar per aksje, hvorav 10 dollar som Broadcom-aksjer. Budet ble temmelig raskt avvist av Qualcomm.

Men nå er budet økt til 82 dollar per aksje, hvor av 60 dollar i kontanter og resten som Broadcom-aksjer. Ifølge Broadcom er dette 50 prosent mer enn det Qualcomm-aksjene ble omsatt for før den 2. november, som skal ha vært den siste dagen hvor kursen ikke var berørt av spekulasjoner i pressen.

Les også: Qualcomm avviste Broadcoms første bud

NXP-oppkjøp kan bli en hindring

Ifølge Reuters er tilbudet per aksje 24 prosent høyere enn de Qualcomm-aksjene ble omsatt for da børsen stengt på fredag i forrige uke.

Broadcom opplyser samtidig at budet forutsetter at Qualcomm kjøper selskapet NXP for 110 dollar per aksje eller kansellerer hele oppkjøpet av NXP. Men ifølge Reuters mener NXP-eierne at 110 dollar er for lavt og krever opptil 135 dollar per aksje.

Qualcomms styre bekrefter at det har mottatt budet fra Broadcom. Styret vil vurdere budet sammen med rådgivere for å avgjøre hva som vil være det beste for selskapet og aksjonærene. Utover dette, har ikke Qualcomm noen kommentar til det nye budet.