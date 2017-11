Qualcomm avviste Broadcoms første bud

Qualcomm har avvist Broadcoms forslag om å kjøpe førstnevnte for 130 milliarder dollar. Forslaget ble fremmet i et åpent brev i begynnelsen av forrige uke.

I en pressemelding skriver Qualcomm at forslaget ikke er i beste interesse for selskapets aksjeeiere, og at budet dramatisk undervurder verdien av Qualcomm.

Selskapets CEO, Steve Mollenkopf, mener at intet selskap innen halvlederindustrien er bedre posisjonert enn Qualcomm innen områder som mobil, IoT, bilteknologi, «edge computing» og nettverk.

– Vi er sikre på vår evne til å skape betydelig ekstraverdi for våre aksjeeiere etter hvert som vi fortsetter å vokse innen disse attraktive segmentene og leder overgangen til 5G, sier Mollenkopf i pressemeldingen.

Oppmuntret

Broadcoms respons på avvisningen har så langt vært at selskapet understreker at det på ingen måte har tenkt å gi seg.

– Vi mener fortsatt at vårt forslag representerer det mest attraktive og verdiøkende alternativet for Qualcomms aksjeeiere, og vi er oppmuntret av deres reaksjon, sier Hock Tan, toppsjef i Broadcom, i en pressemelding.

Tan hevder at mange av aksjeeierne har fortalt Broadcom-ledelsen at de ønsker at Qualcomm skal diskutere oppkjøpsforslaget med Broadcom.