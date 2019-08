Broadcom kjøper Symantecs enterprise-avdeling for 10,7 mrd. dollar

Broadcom har inngått en avtale om å kjøpe Symantecs avdeling som betjener bedriftskunder, skriver Bloomberg. Prisen er 10,7 milliarder dollar i kontanter – rundt 96 milliarder norske kroner.

For under en måned siden strandet samtaler mellom Broadcom og Symantec om å fusjonere de to selskapene. Årsaken var at partene ikke kunne bli enige om prisen. Det at Broadcom nå kjøper Symantecs bedriftsavdeling betyr at Symantec vil fortsette å eksistere, men at de vil fokusere på forbrukerproduktene – blant annet Norton Antivirus-programvaren.

Med kjøpet av Symantecs bedriftsavdeling ønsker Broadcom å styrke sin satsning på sikkerhetsprodukter for bedriftsmarkedet.

Dette er ikke det første programvarekjøpet Broadcom har gjort. For ett år siden kjøpte selskapet programvareselskapet CA Technologies for 18,9 milliarder dollar. Broadcom-sjef Hock Tan skriver i en pressemelding at Symantec-kjøpet var det neste logiske steget i selskapets oppkjøpsstrategi.

Ifølge CNN sa Hock Tan i en telefonkonferanse med analytikere på torsdag at målet til selskapet er å bli ett av verdens ledende infrastrukturselskaper både når det gjelder maskinvare og programvare. Broadcom sier at de etter Symantec-overtakelsen regner med at 29 prosent av selskapets totale omsetning i regnskapsåret 2020 vil komme fra programvare. Dette er en økning fra forventede 22 prosent i 2019.

Transaksjonen må godkjennes av regulatoriske myndigheter i USA, EU og Japan, og hvis det går igjennom ventes det at transaksjonen kan fullføres i første kvartal av Broadcoms finansår for 2020 (som begynner 4. november 2019).