– Bruk av jammere er ulovlig og straffbart. Nylig har vi satt opp sporing langs vei for å oppdage det

Hva er en jammer? En jammer er ulovlig elektronisk utstyr, som er laget for å blokkere trådløs kommunikasjon gjennom å sende ut støysignaler. Det resulterer i at mottakerutstyr slutter å fungere. Jammere kan også omsettes under andre betegnelser, blant annet «anti-tracking GPS blocker» og «privacy protection» (Kilde: Nkom)

Utstyr som sender ut støysignaler i samme radiospektrum som blant annet satellitt- og mobilkommunikasjon, trådløse nettverk og bluetooth og har eksistert i en årrekke.

Det er ulovlig og straffbart både å bruke, omsette eller å være i besittelse av slike elektroniske jammere. Årsaken er at utstyret kan blokkere samfunnskritisk elektronisk kommunikasjon og sette liv og helse i fare, lyder advarselen fra Nkom.

Ifølge myndigheten er det påvist et økende antall tilfeller av jamming i Norge de siste årene.

Utfall av GPS-signaler i Finnmark, som berørte rutefly, skal være mest framtredende, men det har også være flere tilfeller der helikoptre fra luftambulansen har blitt rammet.

– En periode opplevde vi en stor økning i henvendelser fra norsk luftambulanse, som ble forstyrret flere steder i Norge. Det er en samfunnskritisk tjeneste. Hvis de rammes ved et landingssted nær sykehus må de kanskje lande et annet sted og transportere pasienter med bil, og da kan det være snakk om livsviktige minutter, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal til Digi.no.

Ifølge ham er det også påvist en rekke tilfeller av jammere i varebiler eller større lastebiler, hvor det er funnet 12 volts jammeutstyr ombord.

– Noen ønsker kanskje å hindre at arbeidsgiver ser hvor de kjører ved å blokkere flåtestyringsverktøy. Det kan også være i forbindelse med tjuvgods at noen stjeler en bil de vil unngå at spores, eller det som nok er mest aktuelt i utlandet foreløpig: Som en måte å unndra GPS-basert veiprising der man betaler for antall kilometer kjørt på enkelte motorveier.

Sporing langs vei

Nkom har nylig satt opp det Heimdal kaller en portal langs en trafikkert vei, for å fange opp eller kartlegge bruk av jammere.

Han vil ikke røpe hvor, og understreker at de ikke kan se bilder av bil eller på annet vis identifisere kjøretøyet.

– Portalen er satt opp for å se hvor mange jammere vi kan detektere. Foreløpig har vi ett slikt målepunkt langs trafikkert vei, men vi har også mange andre målepunkter.

Bøtene kan komme opp i flere titalls tusen kroner

VG skrev i fjor at to personer var blitt ilagt bøter på 5 000 kroner for å ha brukt private GPS-jammere over en periode på nesten halvannet år. Heimdal har ikke ferskere statistikk å dele nå.

– Bøtene kan komme opp i flere titalls tusen kroner, men det er betydelig større muligheter for høye bøter for bedrifter med stor omsetning. Bøtesatsene vil også bli høyere hvis det skjer flere ganger. For privatpersoner er det visse regler for botens utforming og størrelse. Der har vi lagt oss på rundt 5 - 10.000 kroner, sier han.

Samarbeid med tollvesenet

I utenlandske nettbutikker er det ikke særlig vanskelig å finne jammere, som finnes i utallige varianter avhengig av funksjonalitet, størrelse og sendestyrke. Noen koster godt under hundrelappen, men det er altså straffbart å kjøpe eller slikt utstyr.

– Har dere et samarbeid med tollvesenet for å slå ned på importen?

– Ja, det er godt du spør. Snart skal vi ha et møte med dem på direktørnivå, men vi har også samarbeidet med tolletaten tidligere. Nå er vi i gang med å lage en egen veileder for tolletaten, som ganske nøyaktig går igjennom problemet, blant annet med bilder, for å lette jobben deres. Klarer de å stoppe et større parti på grensen, så slipper Nkom å spore utstyret når det er tatt i bruk, sier Per Eirik Heimdal.

Nkom har i dag også lagt ut en informasjonsbrosjyre med eksempler på jammere, hvordan de fungerer, hvordan de brukes kriminelt og hvilke samfunnskritiske funksjoner de kan forstyrre. Etaten ber også om tips fra publikum om bruk og omsetning av jammeutstyr, slik at de kan ta affære.