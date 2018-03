Brukere melder at Facebook har samlet inn ringe- og SMS-historikk på Android uten samtykke

Informasjon av denne typen har blitt funnet blant Facebook-dataene av mange brukere som selv mener de aldri har gitt eksplisitt tillatelse. Foto: Dylan McKay/Twitter

Facebook-skandalen har ført til at mange har begynt å slette Facebook-kontoen, og som i et ledd i dette har mange lastet ned dataene sine fra tjenesten. Blant disse dataene har det nå kommet frem at Facebook har lagret informasjon om samtaler og SMS-meldinger fra brukerens mobiltelefoner – tilsynelatende uten brukernes viten og samtykke.

Blant andre The Verge og Ars Technica melder at det har dukket opp flere meldinger på Twitter og andre steder hvor brukere opplyser at de har funnet informasjon om hver eneste telefonsamtale og tekstmelding som er sendt det siste året, og i noen tilfeller enda lenger tilbake i tid.

Informasjonen omfatter blant annet navn, telefonnumre, tidspunkt og lengden på telefonsamtalene, og ser ut til å ha blitt samlet inn via Facebooks meldingsapp Messenger.

Benektes av Facebook

I et innlegg som Facebook la ut som et svar på rapportene benekter selskapet at de lagrer informasjon om meldinger og telefonsamtaler uten brukernes tillatelse. Selskapet peker på at lagring av denne typen informasjon er en valgfri funksjon for folk som bruker Messenger eller Facebook Lite på Android – og at man eksplisitt må gi tillatelse.

Facebook skriver at når man logger på Messenger på en Android-enhet gis man mulighet til å kontinuerlig laste opp både kontakter og samtale- og meldingshistorie, og at man når som helst kan skru den av og slette all informasjon som er lastet opp. Ifølge selskapet er også all informasjon trygt lagret.

Til tross for hva Facebook skriver er det altså flere brukere som hevder at de aldri har gitt eksplisitt tillatelse til å samle inn denne type informasjon. Som Ars Technica peker på kan dette ha sammenheng med måten selve Android-operativsystemet fungerte på tidligere.

Dersom man ga Facebook tillatelse til å lese kontaktinformasjon på eldre Android-versjoner, nærmere bestemt versjoner eldre enn 4.1 Jelly Bean, ga den tillatelsen nemlig også automatisk tilgang til samtale- og SMS-logger. Dette ble rettet på i senere Android-versjoner, men disse endringene kunne likevel omgås av utviklere ved å benytte en eldre Android-API (programmeringsgrensesnitt).

På den måten har det vært mulig å fortsette å samle inn metadata om telefonsamtaler og SMS-meldinger til tross for at brukere har trodd at denne tillatelsen ikke var gitt.

Uansett kan man relativt enkelt selv finne ut akkurat hva Facebook har lagret. Det gjør man ved å gå inn i innstillingsmenyen som man finner øverst til høyre, og deretter trykker man lenken «Last ned en kopi av dine Facebook-data» nederst på skjermen». Dataene lastes da ned som en ZIP-fil man kan åpne og lese gjennom.

