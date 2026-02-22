Brutt sjøkabel rammer mobilnettet i Finnmark – politiet starter etterforskning

Et brudd på en sjøkabel i Vest-Finnmark satte ni av Telenors basestasjoner ut av spill og rammet både internett og mobildekning, skriver iFinnmark.

Store deler av Vest-Finnmark har problemer, som Kvalsund, Skaidi, Fægfjord og Repparfjorddalen. Alt fra fiberabonnenter og mobilselskaper til trafikanter er rammet.

– Dette er skummelt sett fra beredskapshensyn og sikkerhet. Jeg måtte over til Porsanger for å få dekning, skriver en tipser til iFinnmark.

Politiet opplyser søndag at de rutinemessig starter etterforskning, men at de ikke mistenker sabotasje eller en villet handling.

Nødnett og nødtelefoner fungerer som vanlig, men feilen påvirker blant annet betalingsterminaler. Telenor jobber med å få opp en reserveløsning i Skaidi-området.

GlobalConnect opplyser at et kabelskip forventes å sette kurs mot Hammerfest lørdag kveld. Estimert tid for reparasjon er tirsdag ettermiddag hvis alt går som det skal.