Abonner
telekom

Brutt sjøkabel rammer mobilnettet i Finnmark – politiet starter etterforskning

Politiet undersøker et kabelbrudd i Finnmark som skaper problemer på telefon og internett i Vest-Finnmark.

Et brudd i en undersjøisk fiberkabel skaper store problemer for fiber og mobilnett. Bilde er en skjermdump fra Telenors dekningskart. Foto: Skjermdump fra Telenor / Handout / NTB
Et brudd i en undersjøisk fiberkabel skaper store problemer for fiber og mobilnett. Bilde er en skjermdump fra Telenors dekningskart. Foto: Skjermdump fra Telenor / Handout / NTB Foto: Skjermdump fra Telenor / Handout
NTB
22. feb. 2026 - 16:29

Et brudd på en sjøkabel i Vest-Finnmark satte ni av Telenors basestasjoner ut av spill og rammet både internett og mobildekning, skriver iFinnmark.

Store deler av Vest-Finnmark har problemer, som Kvalsund, Skaidi, Fægfjord og Repparfjorddalen. Alt fra fiberabonnenter og mobilselskaper til trafikanter er rammet.

– Dette er skummelt sett fra beredskapshensyn og sikkerhet. Jeg måtte over til Porsanger for å få dekning, skriver en tipser til iFinnmark.

Politiet opplyser søndag at de rutinemessig starter etterforskning, men at de ikke mistenker sabotasje eller en villet handling.

Nødnett og nødtelefoner fungerer som vanlig, men feilen påvirker blant annet betalingsterminaler. Telenor jobber med å få opp en reserveløsning i Skaidi-området.

GlobalConnect opplyser at et kabelskip forventes å sette kurs mot Hammerfest lørdag kveld. Estimert tid for reparasjon er tirsdag ettermiddag hvis alt går som det skal.

Her border et helikopter med finske mannskaper lasteskipet Fitburg, som mistenkes for å ha kappet tre fiberkabler i Østersjøen med ankeret sitt. Det finske kystvaktskipet Turva var med på operasjonen nyttårsaften.
Les også:

Flere kabelbrudd i Østersjøen – 14 sjøfolk tatt av politiet

SjøfiberkabelSjøkabeltelekom
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.