Over 1400 selskaper har fått datasystemene kompromittert

Aktører innen eiendom, advokat- og konsulentbransjen er blant dem som er rammet de siste månedene, skriver Dagens Næringsliv.

De over 1400 selskapene har fått varsel om det de har blitt utsatt for. Varslene er blitt delt med de rammede selskapene av et nytt beredskapssenter for næringslivet i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

– Vi er helt sikre på at varslingene har avverget alvorlige konsekvenser hos de rammede bedriftene, sier Odin Johannessen, direktør for NSR.

Blant selskapene som er rammet er det hele 31 norske advokatselskaper, hvor utenforstående kan ha fått tilgang til selskapenes e-poster og dokumenter, ifølge beredskapssenteret.

– Dette handler om at noen har hatt fri tilgang til dine e-poster og dokumenter. Det er bare én som kan vurdere alvoret av det, og det er den som er berørt, sier Lars Magne Hovtun, sjef for NSRs beredskapssenter.