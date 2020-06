Byggentreprenør saksøker IFS og krever hele summen for IT-leveranse tilbake

GK Gruppen krever 125 millioner kroner i erstatning i et søksmål mot IT-leverandøren IFS. De mener leveranse av en ny systemplattform er feilslått og forsinket.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Den svenske systemleverandøren IFS skulle levere en ny systemplattform for GK Gruppen som skulle rulles ut høsten 2018, etter en avtale inngått året før.

– Måtte dra i nødbremsen

GK mener er IFS har misligholdt avtalen gjennom forsinkelser, store svakheter i prosjektgjennomføring og vesentlige mangler i løsningen, skriver avisen.

Konsernsjef Kim Robert Lisø i GK Gruppen sier til avisen at de fant det nødvendig å dra i nødbremsen da prosjektet gang på gang ble utsatt, og at de våren 2019 skjønte at IFS-løsningen hverken ble ferdig til avtalt tid eller ville være formålstjenlig for GK i fremtiden.

Avviser kravet

IFS har avvist kravet, og GK Gruppen går nå til domstolen for å få kravet godkjent, skriver DN.

IFS-sjef Elni Kullmer sier på sin side til avisen at de har levert i henhold til avtaler inngått med GKs ledelse i prosjektet, og at GK har akseptert løsningen under levering.

– Vi har levert i henhold til avtalt kontrakt og ønsker selvfølgelig å ha en god dialog med GKs nye ledelse om deres fremtidige behov, så dette kom som en stor overraskelse, sier hun til DN, og påpeker at de ønsker å fortsette dialogen med GK Gruppen for å finne en løsning på konflikten.

Hele kontraktssummen fra 2017, sammen med dagbøter og kontraktsfestet erstatning, utgjør pengekravet på 125 millioner kroner, skriver avisen.