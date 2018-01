Bygger Norges største datasenter på Ringerike

Avtalen er undertegnet med et stort internasjonalt, børsnotert selskap.

– Vi kan ikke offentliggjøre navnet på selskapet før i mars, sier viseadministrerende direktør Kjell Baug i Ringeriks-kraft til Inside Telecom.

Flere datasentre til Follum?

I dag er det gamle avispapirlageret på Follum i Hønefoss i Buskerud fylke, eid av Treklyngen, som regner med å trekke til seg flere datasentre til industriområdet i årene som kommer.

Administrerende direktør Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen Holding AS sier til Inside Telecom at de har fått signaler fra markedet om at lokasjonen er interessant, og at de har konkurransedyktige vilkår. Noe av årsaken til at dette er reduksjonen av elavgiften for store datasentre som skjedde kom i 2016, og lettelser i eiendomsskatt på «verk og bruk» fra 2017. Viktig for å lande avtalen er at Follum både har egnede lokaler og tilgjengelige kraftressurser.

Både Baug og Aaberg sier at det i tillegg er tilgang til fiber fra flere leverandører, både leie av bølgelengder og tilgang på mørk fiber.

Drift, kraft og vedlikehold

Baug forteller at avtalen med det foreløpig hemmelige selskapet går ut på at kraftselskapet skal rigge til lokalene for datasenteret, samt sette inn utstyr og drifte senteret. Selve dataserverne vil være eid av oppdragsgiveren.

– Noe av det første vi gjør i denne satsingen, er å rigge entreprenørvirksomheten vår, Nettservice, for å kunne håndtere datasenterdrift. Bare for datasenteret som blir etablert nå, kan det innebære anslagsvis 50 arbeidsplasser årlig på Ringerike, sier Baug.

I en pressemelding oppgir Ringeriks-kraft at avtalen har en verdi på inntil 370 millioner kroner over tre år, og at den vil gi om lag 150 årsverk på Ringerike.

Full drift i august

I meldingen står det også at kraftleveransen starter allerede i februar, og at den vil bli trappet opp til full drift i august. Etableringen av datasenteret kommer som en følge av satsingen på «Oslo Data Center Location», som ble startet av Ringerike utvikling, Ringerike kommune og Invest in Norway i 2016.

– Dette har vært et samarbeidsprosjekt fra dag én, og vi hadde aldri kommet i mål hvis ikke offentlige og private aktører hadde jobbet så tett gjennom hele prosessen. Vi må spesielt si takk til Invest in Norway for uvurderlig støtte i det internasjonale arbeidet, sier næringsutviklingssjef Pelle Gangeskar fra Ringerike utvikling i pressemeldingen.