Green Mountain har inngått en avtale med Tiktok om å etablere et nytt datasenteranlegg på Heggvin Næringspark i Hamar og Løten kommuner. Senteret har fått navnet OSL2-Hamar.

Det melder selskapet selv i en pressemelding.

Tiktok har et økende datalagringsbehov i Europa, og avtalen med Green Mountain vil ifølge selskapet oppfylles i Norges største datasenter-anlegg.

− Innlandet er en ideell lokasjon for våre datasentre. Her er det nok strøm, gode ferdigregulerte arealer og kompetent arbeidskraft. Vi ser frem til etableringen og ser for oss videre vekst i regionen, sier administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth i pressemeldingen.

150 megawatt

Anlegget skal få en kapasitet på 150 megawatt fordelt på totalt fem bygg. Allerede i november i år skal det første bygget stå klart.

Til sammenligning var anlegget på Fetsund på 10 megawatt da det ble åpnet. Det flunkende nye datasenteret i Enebakk, er på 10.000 kvadratmeter og har en kapasitet på 13,5 megawatt.

Det er altså ikke snakk om småpenger som skal investeres.

− En tommelfingerregel sier at du kan regne 9 millioner dollar per megawatt i totale investeringer når et datasenter skal bygges, sa leder i datasenterforeningen, Bjørn Rønning til Digi i høst.

Green Mountain peker på regjeringens datasenterstrategi og arbeidet som er lagt ned for å støtte næringen til nå, som viktig suksessfaktor.

− En tydelig og målrettet satsing med den nasjonale datasenterstrategien har vært avgjørende for at selskaper som Green Mountain nå opplever vekst og stor etterspørsel etter våre tjenester. Norge er blitt satt på det internasjonale kartet som en perfekt datasenterlokasjon, sier Hagaseth.

Lover arbeidsplasser

− Anlegget vil skape arbeidsplasser og positive ringvirkninger i regionen, skriver selskapet.

De lover et «betydelig antall arbeidsplasser», både i anleggsfasen og i drift. Men tallet blir ikke definert nærmere enn «flere hundre» arbeidsplasser.

− Å drifte et datasenter av denne størrelsen krever dyktige teknikere, sikkerhetspersonell, renholdere, støttefunksjoner og ledelse, skriver selskapet.

Ifølge selskapet er dette den største industri-investeringen i Innlandet noensinne.