Bygger verdens største «finne igjen»-nettverk

Det amerikanske selskapet Tile har på få år bygget seg opp og skapt en løsning for å finne ting som er kommet bort. Det gjør de på to måter. Det de har tjent penger på er å selge små flate brikker som folk kan henge på nøkler og annet de trenger å vite hvor er.

Blir det som er merket på denne måten borte så vil du kunne sende en forespørsel til brikken. Er gjenstanden i nærheten, det vil si innen Bluetooth-rekkevidde fra appen på mobilen, vil den kunne svare med lyd. Hvor mange har ikke lett huset rundt etter lommebok, nøkler og slikt?

Utenfor rekkevidde

I nøkkelringen: Svært mange av Tile-brukerne fester en brikke i nøkkelringen Foto: Tile

Men har man virkelig mistet den merkede eiendelen slik at den ikke er innen rekkevidde trengs det hjelp. Det får den ved at alle mobiler med appen kan rekrutteres til å finne hittegodset. Når en slik er innen rekkevidde vil det gå en beskjed til appen til den som leter at gjenstanden er funnet der og der.

Dette er selvfølgelig en klassisk høna og egget-problemstilling.

Det er ingen hjelp å få om ingen andre har appen. Men her er Tile i god driv mot en kritisk masse brukere. De finner stadig flere bortkomne gjenstander fordi så mange har appen.

Og det kommer til å bli veldig mange flere, hvis produsenten får det som de vil. For en annen del av forretningsstrategien til selskapet er at de gir bort programvaren til produsenter som ønsker å bygge den inn i sine dingser. Så mye som i dag har Bluetooth innebygget er det et ekstra salgsargument for for eksempel for en produsent av hodetelefoner. Her får du hjelp til å finne dem om de er borte.

I dag har Tile 15 millioner brukere og mer enn 20 programvarepartnere, blant andre Bose. Men fordi så mange produsenter vil ha den gratis programvaren kommer det til å nå 100 millioner i løpet av neste år, mener selskapet.

Sort eller hvit: Tile-brikkene kommer i to farger Foto: Julie Bullock / i4color

Ny generasjon

Da vi sist møtte Tile solgte de engangsbrikker. Det synes vi var lite miljøvennlig og unødig dyrt. Nå har de nye brikkene fått utskiftbare knappebatterier. Batteriet varer rundt et år før det må skiftes. Det er to typer brikker: En liten, Tile Mate, og en litt større, Tile Pro.

I tillegg til utskiftbare batterier er rekkevidden økt. Mate har økt fra 33 til 50 meter og Pro har økt fra 65 til 100 meter. Da er det også greit at brikkene kan skrike 50 prosent høyere også.

Flere om beinet

Tile har kommet langt i utvikling av brikker og med å spre programvaren sin, men det betyr ikke at de ikke har konkurrenter. Ett eksempel er Chipolo som fungerer på en veldig lik måte. De har modeller med utskiftbart batteri og kan til og med kontrolleres med stemme via Google Assistent og Amazon Alexa. Et «Hvor er bilnøklene» er det som skal til for at de varsler deg.

Det finnes også sporingsbrikker med GPS, men de ligger i et helt annet prissegment og har et vesentlig høyere batteriforbruk. Slike brikker må også kunne kommunisere tilbake, derfor har de innebygget SIM-kort. Fordelen er at brukerne kan se hvor brikken er hele tiden i et kart, men få vil ofre en slik på bilnøklene. Derimot kan de fortelle foreldre og og foresatte hvor barn og demente er, eller de kan se om noen har stjålet båten.

Tjeneste

Med utskiftbare batterier blir det jo mindre penger i kassa, men det skal en ny tjeneste fra Tile kompensere for. For 250 kroner per år kan man få tjenester som hjelper glemsomme i hverdagen. Har du med deg mobilen, og den husker vi jo på, så får du et varsel hvis du går for langt unna nøklene og lommeboka.

Er du ikke der du har lagt igjen de merkede tingene kan du sende en kobling til andre som kan finne dem.

Systemet holder også rede på hvor du har gått i tilfelle du skulle miste noe. I så fall kan du gå samme ruta tilbake. Tjenesten inkluderer også nye batterier når de trenger å byttes .

Selve den grunnleggende teknologien er ikke så vanskelig. Dertil er det for mange konkurrenter på markedet. Derfor kan det kan se ut som strategien med å få akseptert programvaren hos alle som leverer produkter med Bluetooth er smart. Da vil de skape en de facto-standard og kunne selge både brikker og tjenester.