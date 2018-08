Bygningen er verdt 3,2 milliarder, men IT-giganten mener verdien er 1700 kroner: – Disse sakene havner under radaren

Apple prøver å sno seg unna eiendomsskatt i hjemfylket Santa Clara i California. Ifølge IT-giganten skal 484 av deres eiendommer være taksert til altfor høye verdier. Til sammen mener Apple at skattefogden har overtaksert eiendommene deres med 71 milliarder kroner.

– Dette er gigantiske saker, men de havner under radaren i pressen, sier sakkyndig Larry Stone i Santa Clara County til The San Francisco Chronicle.

Verdt 200 dollar

I 2015 anket selskapet en taksering av flere eiendommer i nærheten av Apple Park, som skattefogdens takstmann i California mente til sammen var verdt 8,4 milliarder kroner.

I sin anke skriver IT-giganten at bygningsmassen «bare» er verdt 200 dollar.

Selskapet mener også at en spesifikk eiendom som er taksert til 384 millioner dollar av lokale skattemyndigheter, har en verdi på 200 dollar.

Gigantiske saker

Apples advokater skriver altså ned verdien av en konkret eiendom fra 3,2 milliarder kroner til 1.700 norske kroner.

Sakkyndig Larry Stone i Santa Clara County forteller til The San Francisco Chronicle at billionselskapet bruker millioner av dollar på advokater for å komme unna skattekravene.

Mellom 2017 og 2018 betalte selskapet rundt en halv milliard kroner i eiendomsskatt til hjemfylket Santa Clara.

– Vi følger lover og regler

Apple nekter å kommentere anklagene, men teknologigiganten har alltid hevdet at de betaler for seg i landene de operer i.

– Vi følger alle lover og regler, skrev toppsjef Tim Cook i et åpent brev i 2016.

Tim Cook hevder at Apple betaler for seg i alle landene de operer i. Selskapet avstår fra å kommentere påstandene i denne saken. Foto: Marcio Jose Sanchez

Apple er ikke det eneste teknologiselskapet som prøver å sno seg unna eiendomsskatt i California.

Til sammen mener rundt ti teknologigiganter at skattemyndighetene har overtaksert eiendommene deres med svimlende 640 milliarder kroner.

Verdt 1013 milliarder dollar

Dette inkluderer Google, Applied Materials og Sun Microsystems.

Torsdag i forrige uke skrev det amerikanske IT-selskapet seg for alvor inn i historiebøkene da Apple nådde en markedsverdi på 1000 milliarder dollar – over 8000 milliarder kroner.

Milepælen ble passert da Apple-aksjen steg med 2,9 prosent til 207,39 dollar da NASDAQ-børsen stengte torsdag 2. august.

I skrivende stund er Apple verdt 1013 milliarder dollar.

Gode kvartalstall

Økningen i markedsverdi henger sammen med de gode kvartalstallene selskapet nylig presenterte.

I andre kvartal produserte Tim Coock og hans ansatte et overskudd på 11,5 milliarder dollar, langt over Wallstreet-analytikernes forventninger.

Det kinesiske oljeselskapet PetroChina passerte 1000 milliarder dollar i verdi en kort periode i 2007 – og var dermed verdens første selskap til å bli priset så høyt av markedet. I dag har selskapet en markedsverdi på under 200 milliarder dollar.

Jeff Bezos kan også le hele veien til banken. Amazon-sjefen har flere ganger det siste året vært verdens rikeste mann. Illustrasjon: Lindsey Wasson, Reuters

Amazon hakk i hæl

Andre teknologigiganter har også begynt å snuse på milepælen.

Google-eier Alphabet har nå en markedsverdi på 869 milliarder dollar, og like bak ligger Microsoft med en verdi på 840 milliarder dollar.

Det er imidlertid nettbutikk- og infrastrukturgiganten Amazon som virkelig puster Apple i nakken med en markedsverdi på 936 milliarder dollar.

Selskapet la nylig frem særdeles gode resultater for andre kvartal, med en økning i nettoinntekt på hele 1200 prosent, til 2,5 milliarder dollar.