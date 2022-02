Byte AS skiftet navn og flyttet til hotell i Porsgrunn før de gikk konkurs All virksomhet er ført over i nytt selskap med samme navn, ifølge bobestyreren.

Byte AS byttet navn til 8digits AS og meldte oppbud med stor gjeld. Eier og daglig leder Trond Støfring har overført virksomheten til et nyetablert foretak, som også heter Byte. Foto: Byte AS