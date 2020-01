Programvareselskapet Tiobe lager hver måned oversikter over hvilke programmeringsspråk som er mest populære, basert på hvor mange som søker på ulike begreper på søketjenester som Google, Bing, Wikipedia og Youtube.

Nå er årets første statistikk klar, og samtidig har Tiobe annonsert vinneren av «Årets programmeringsspråk» for 2019.

Tiobe skriver at «alle trodde Python ville bli årets programmeringsspråk for andre år på rad» – men faktisk er det den gamle traveren C som vinner prisen.

Vinneren av prisen for årets programmeringsspråk er det språket som har vokst mest i løpet av året. Populariteten til C vokste med 2,4 prosent i 2019, rett foran C# med 2,1 prosent, Python med 1,4 prosent og Swift med +0,6 prosent.

Tingenes internett driver C-veksten

Tiobe mener den viktigste årsaken til at C har gått så mye frem i 2019, er IoT-trenden (Internet of Things) – altså tingenes internett.

Programmeringsspråket C er som skapt for de mange små, intelligente IoT-enhetene som lanseres på løpende bånd nå, mener Tiobe.

«C utmerker seg når det brukes på små enheter hvor ytelsen er kritisk. Det er enkelt å lære, og det finnes C-kompilatorer for alle prosessorer. Gratulerer til C!» skriver Tiobe.

Selskapet trekker også frem Swift, som har gått fra 15. plass til 9. plass, og Ruby som har gått fra 18. til 11. plass. De mener Swift nå vil figurere fast på topp 10-listen.

Tiobe er overrasket over enkelte programmeringsspråk som var ventet å få sitt gjennombrudd i 2019, men som likevel ikke gjorde det spesielt bra. For eksempel klatret Rust bare tre posisjoner (fra 33. til 30. plass), mens Kotlin faktisk falt tre plasser – fra 31. til 35. plass. Typescript gikk også frem med bare én plass - fra 49. til 48. plass.

Statistikken fra Tiobe må tas med en klype salt, ettersom det jo bare måler hva brukere søker etter. Før jul kom Github med en statistikk over hvilke programmeringsspråk som var mest populære på deres plattform – og her var resultatet ganske annerledes, med Javascript på toppen og Python på en god andreplass.

Hele listen fra Tiobe: