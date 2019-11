Github: Nå har Python gått forbi Java for første gang

Microsoft-eide Github lager hvert år en stor rapport – The state of the octoverse – som avdekker mye interessant informasjon om de mer enn 40 millioner utviklerne som benytter plattformen. Rapporten inneholder blant annet statistikk over hvilke programmeringsspråk som er mest populære og hvilke språk som vokser raskest.

Statistikken over de mest populære språkene er laget ved å rangere språkene etter antallet unike bidragsytere til offentlige eller private repoer på Github.

I likhet med tidligere år troner Javascript fortsatt helt øverst, men nytt i år er at Python for første gang går forbi Java som det nest mest populære programmeringsspråket.

På en fjerdeplass, etter Java, kommer PHP – som har hatt fjerdeplassen helt siden 2015, da det ble forbigått av Python.

Dette er hele topplisten:

Python har gått forbi Java, og Typescript er på fremmars. Foto: Github (State of the Octoverse)

Javascript er også det mest populære språket i Stack Overflows årlige rapport, som også inkluderer HTML, CSS og en del annet som ikke er med i Octoverse-rapporten fra Github. Men også i Stack Overflows oversikt ligger Python foran Java.

Github skriver i rapporten at noe av forklaringen til Pythons fremgang er at det blir stadig flere «data scientister» – og at mange av de populære rammeverkene og verktøyene som brukes i data science-sammenheng i stor grad baserer seg på Python. Som eksempel nevnes at antallet Jupyter Notebooks har vokst med 100 prosent hvert år de siste tre årene.

Disse språkene vokser raskest

Ifølge Githubs statistikk vokste bruken av Python med 151 prosent fra 2018 til 2019. Det er imidlertid andre språk som vokser langt raskere.

Raskest voksende språk 1. Dart – 532 %

2. Rust – 235 %

3. HCL – 213 %

4. Kotlin – 182 %

5. TypeScript – 161 %

6. PowerShell – 154 %

7. Apex – 154 %

8. Python – 151 %

9. Assembly – 149 %

10. Go – 147 % Kilde: Github, State of the octoverse 2019

Typescript vokste med 161 prosent, og har som det fremgår av grafen over klatret raskt oppover listen over de mest populære programmeringsspråkene. Språket er utviklet av Microsoft som et supersett av Javascript, og gir mulighet for statisk typing – noe som mangler i Javascript. Siden det er et supersett av Javascript vil alle gyldige Javascript-programmer også være gyldige Typescript-programmer, noe som gjør at språket er lett å komme i gang med. Typescript-kode transkompilerer til Javascript.

Også Rust og Kotlin vokser raskt, men det språket som vokser raskest er Google-utviklede Dart – med en vekst på hele 535 prosent. Det er likevel ikke nok til å få språket med på listen over de ti mest populære språkene. Årsaken til Darts vekst kan nok være at språket brukes i forbindelse med Googles applikasjonsrammeverk Flutter, som skal gjøre det enklere å lage kryssplattform-apper som fungerer på både web, iOS og Android.

44 millioner nye repoer på ett år

Mange utviklere uttrykte skepsis da det ble kjent at Microsoft ville kjøpe Github, men det er lite som tyder på at kundene har flyktet fra plattformen. Hele 10 millioner av plattformens 40 millioner brukere har nemlig kommet til i løpet av det siste året, ifølge rapporten.

Mer enn 44 millioner nye repoer ble opprettet på Github i løpet av det siste året, og det var 44 prosent flere utviklere som opprettet sitt første repo i 2019, sammenlignet med 2018.

Du kan lese hele rapporten, og også se andre tall – som hvilke områder i verden som bidrar mest til åpen kildekode – hos Github.