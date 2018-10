Canal Digital åpner for offline-visning av film og TV-serier

Det å kunne se TV-serier og filmer når man er på farten, selv om mobilforbindelsen er dårlig eller datapakka begynner å bli litt slunken – det kan være ganske praktisk til tider. Dessverre har rettighetshaverne ofte vært ganske restriktive med å gi muligheter for å laste ned innhold slik at man kan se det senere. Heldigvis går verden fremover, og for et par år siden ble det mulig å laste ned Netflix-innhold til nettbrett, og litt senere kom også offline-mulighet for Netflix på PC.

Nå har også Canal Digital lansert en offline-mulighet for den nyeste versjonen av Canal Digital-appen for iOS og Android.

Den nye funksjonen ble tilgjengelig i en oppdatering av appen som kom nå denne uken. Via appen får man tilgang til både lineær – eller direktesendt – TV, samt at man kan bla i filmer, serier og ulike TV-programmer som er sendt tidligere. Man har i praksis tilgang til det samme som man får via Canal Digitals Oneplace-boks, som vi har testet tidligere.

Vi har prøvd den nye offline-funksjonen litt, og i den korte perioden vi testet den fungerte det smertefritt.

Men om du tror at du nå kan laste ned hva som helst fra en hvilken som helst TV-kanal, vil du nok bli skuffet. Det er et begrenset utvalg som er tilgjengelig for nedlasting, men heldigvis er det et eget valg som samler alt det nedlastbare innholdet på ett sted slik at du enkelt finner det.

Offline-innholdet er levert av blant andre TVNorge, BBC, Disney, Fox+ og Paramount+. Vi finner riktignok ikke alt innholdet fra disse kanalene – men ganske mye. De nye appene kan lastes ned her (iOS) og her (Android).

