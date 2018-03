PRØVEKJØRT: Canal Digital Oneplace (S70CDS)

Den tradisjonelle TV-seingen – lineær TV – taper for strømmetjenestene. Det har TV-distributørene begynt å ta konsekvensene av gjennom å lansere nye mottakerbokser (dekodere) hvor skillet mellom lineær TV og strømmetjenester viskes ut.

Canal Digital Oneplace. Foto: Kurt Lekanger

Sist ut er Canal Digital som nylig lanserte Oneplace, en mottaker basert på Google Android TV. I likhet med konkurrenten Altibox' nyeste mottaker samler Oneplace innhold fra mange ulike kilder, og lar deg søke på tvers av innhold – uansett om det ligger i en app, i en filmleietjeneste, i en av de vanlige «lineære» TV-kanalene, eller i ukesarkivet til noen av kanalene.

Oneplace er den første mottakeren i Norge som er basert på Googles smart-TV-plattform Android TV. I likhet med Altibox' alternativ støtter den både 4K og HDR (High Dynamic Range). Det siste betyr større dynamikk i bildet og flere detaljer i både de lyse og mørke områdene av bildet samtidig.

Vi har testet Oneplace i en ukes tid – her er våre erfaringer så langt.

For både parabol og nett-TV

Oneplace kan brukes både med parabol og for å motta TV-programmer og annet innhold over internett. Den er altså ikke beregnet på kabel-TV-kundene til Canal Digital.

Vi testet den over internett, via en 500/500-fiberlinje levert av Altibox. Bildekvaliteten på en 55-tommers 4K-TV fra Samsung var upåklagelig – men kan ifølge Canal Digital være et lite hakk bedre på parabol. Over parabol vil man også få noen flere kanaler enn det de kan tilby via nett-TV.

Boksen har støtte for både kablet Ethernet og wifi (802.11ac 2,4 eller 5 GHz). På baksiden av boksen finner du i tillegg til tilkoblinger for parabol også en HDMI-kontakt, en optisk lydutgang, en 3,5 mm lydutgang, samt en Ethernet-kontakt. Det er også en USB-tilkobling.

Slik ser boksen ut på baksiden. Foto: Kurt Lekanger

Du installerer enkelt harddisken selv ved å plugge den inn i en port på baksiden av Oneplace-boksen. Foto: Kurt Lekanger

Hvis du ønsker opptaksfunksjon får du kjøpt en harddisk på 1 TB som opsjon. Dette fungerer kun om du bruker parabol, du får ikke opptak om du strømmer TV-kanalene over nettet. Her må vi si at Altibox ligger et steg foran, ettersom de bruker en skybasert opptaksløsning i stedet for harddisk. Har du et nytt parabolhode kan du ta opp inntil tre programmer samtidig som du ser et fjerde.

Brukervennlig fjernkontroll og oversiktlig grensesnitt

Fjernkontrollen er intuitiv og oversiktlig, og den fungerer via Bluetooth, slik at du slipper å måtte ha fri sikt til mottakeren.

En egen Canal Digital-menyknapp gir deg hovedskjermbildet med en horisontal menylinje der du kan velge Favoritter, Film og serier, Ukesarkiv, Se TV, TV-guide, Mine opptak, Apper og spill eller Barn. Canal Digital-menyene er egentlig bare en Android TV-app, på samme måte som du har andre apper for for eksempel NRK nett-TV, Google Play Filmer, og så videre.

Fjernkontrollen er kompakt og ligger godt i hånden. Den blå Canal Digital-knappen henter frem hovedmenyen med oversikt over alt innholdet. Det er mikrofon i fjernkontrollen, som brukes av talesøk-funksjonen. Foto: Kurt Lekanger

Markerer du Se TV i hovedmenyen vil du få en liste over de sist brukte kanalene øverst på skjermen, slik at du raskt kan gå til en av disse. Velger du TV-guide eller Film og serier vil du i stedet få opp anbefalte programmer/filmer.

Grensesnittet fungerer stort sett ganske kjapt, selv om det hender at det er noen pauser her og der.

Nedover på hovedskjermbildet har du valg for å fortsette å se det innholdet du har sett på tidligere, du har oversikt over nyheter, anbefalte programmer, dine mest sette programmer, filmer som har premiere på filmutleietjenesten, topprangerte TV-serier på IMDB, samt serier og filmer i ulike kategorier.

Informasjonen og anbefalingene vil tilpasse seg deg over tid, slik at du skal få stadig mer relevante anbefalinger.

Hovedmenyen samler dine sist sette kanaler/programmer, oversikt over nytt innhold, samt personaliserte anbefalinger. Foto: Canal Digital

Kanalskifte skjer ganske raskt (rundt 2-3 sekunder) – men ikke fullt så raskt som på Altibox-mottakeren, som veksler på under ett sekund. Vi testet imidlertid med strømming av kanalene via internett, og vi regner med det går enda raskere om du bruker parabol. Du kan enten bruke pluss/minus-taster for å bla raskt opp og ned i de lineære TV-kanalene, eller bruke piltastene. Bruker du sistnevnte får du opp en kanaloversikt med miniatyrbilder av alle TV-programmene på venstre side av skjermen.

EPG-en (TV-guiden) er ganske god, og viser et miniatyrbilde av programmet du har markert, i tillegg til litt informasjon. Når du blar bakover i EPG-en skifter tittelen øverst fra å vise klokkeslett til å vise «Ukesarkiv». Da kan du starte visning av tidligere sendte programmer, inntil sju dager tilbake i tid.

Du kan også gå direkte til ukesarkiv, og da får du opp anbefalte programmer fra siste uke på tvers av alle kanaler, samt oversikt over dine mest sette programmer.

Google-knappen

Fjernkontrollen har en egen Google-knapp. Når du trykker den får du tilgang til ulike Google-apper, blant annet Youtube, Google Play Movies, Play Music og Play Spill. I tillegg ligger NRKs nett-TV app forhåndsinstallert. Her kan du også legge til egne apper fra Google Play Store. Du finner blant annet populære apper som Spotify, Plex og Facebook. Men dessverre mangler Netflix og HBO på listen, da disse appene foreløpig ikke er sertifisert for bruk på Oneplace. Begge disse vil antagelig komme etter hvert.

Du kan også legge til enkelte spill fra Google Play, men de fleste av disse krever at du kobler til en håndkontroller. Dette har vi ikke prøvd, men vanlige Bluetooth-kontrollere skal fungere – inkludert Xbox One-kontrolleren.

Alle Google-appene ligger på rekke og rad når du trykker Google-knappen på fjernkontrollen. Fra denne siden kan du også søke på tvers av alt du har av apper – inkludert Canal Digitals TV-app. Foto: Canal Digital

Trykker du raskt to ganger på Google-knappen, vises alle åpne apper slik at du raskt kan gå til dem – for eksempel om du vil bytte fra Canal Digital-appen til Spotify, Google Play Movies, eller annet.

Brukergrensesnittet under Google-menyen er ikke like lekkert og gjennomført som det du finner i Canal Digitals egen app. Alle appene under Google-menyen kunne vært organisert litt bedre, nå ligger de bare på én eneste lang rekke som du må bla sidelengs i.

Søker på tvers av innhold fra ulike kilder

Det er en egen knapp for talesøk på fjernkontrollen. Når du befinner deg i Canal Digital-menyene vil denne aktivere søk på tvers av alt som ligger i Canal Digital-appen, slik at du kan søke etter for eksempel TV-kanaler, TV-programmer og filmer.

Du kan søke med stemmen, eller ved å taste inn søkebegrepet via et skjermtastatur. Foto: Kurt Lekanger

Det som kan være litt forvirrende med en gang er at du får opp en annen søkeskjerm hvis du trykker talesøk-knappen på fjernkontrollen når du befinner deg i Google-menyene (etter at du har trykket Google-knappen). Da er du nemlig inne i Googles taleassistent der du både kan søke etter innhold (filmer, musikk, og så videre) og spørre om ulike ting. I tillegg til å søke etter innhold kan du for eksempel si «Hva er været i Oslo» og få værmeldingen for de neste dagene. Men – du kan også søke etter innhold som ligger i Canal Digital-appen, for eksempel navnet på et TV-program eller en kanal. Søker du fra Canal Digital-appen får du ikke opp ting som ligger i Google-universet – for eksempel i Youtube. Vil du søke i alt, bør du altså søke via Google-menyen.

Det er også mulig å søke med skjermtastatur, selvfølgelig – hvis du ikke liker å prate til TV-en din. Men talesøk fungerer veldig bra.

Innebygget Chromecast

Boksen har innebygget Chromecast, slik at om du har en Oneplace hjemme så trenger du ikke noe mer for å strømme bilder, video og musikk fra mobiltelefonen eller PC-en.

Du kan strømme fra blant annet Spotify og Youtube direkte til Oneplace-boksen.

Installerer du Spotify-appen på Oneplace-mottakeren, kan du velge den som avspillingsenhet fra Spotify på telefonen eller PC-en.

Hvis du laster ned Canal Digital-appen til nettbrett eller mobil kan du begynne å se programmer på TV-en, og forsette å se dem senere på for eksempel nettbrettet. Det er den samme strømmetjenesten du har tilgang til på de mobile enhetene dine, og du har også tilgang til TV-guide via Canal Digital-appen på mobil eller nettbrett. Har du opptaksfunksjon på mottakeren din (forutsetter parabolløsningen) kan du også starte opptak fra mobil-appen.

Konklusjon

Etter å ha brukt Canal Digital Oneplace side om side med Altibox' nyeste mottaker, kan vi konkludere med at de to løsningene har mange likheter – men også en del forskjeller.

Det som er likt, er at begge løsningene visker ut skillet mellom lineær TV og strømmetjenester/nettbasert TV. Der hvor Canal Digital Oneplace utmerker seg, er på hvordan tjenesten samler innholdet fra alle de ulike kildene, og gir deg anbefalinger etter hvert som den over tid lærer deg å kjenne. Stemmesøk på tvers av både lineær TV, ukesarkiv og innhold i apper du har installert er også noe vi liker veldig godt med Oneplace.

Canal Digital Oneplace-boksen kommuniserer med fjernkontrollen via Bluetooth, og boksen kan derfor gjemmes bort i et skap, om du vil. Foto: Kurt Lekanger

Altibox TV virker litt kjappere i bruk, men i det store og hele er de to boksene ganske jevngode på de fleste områder. Altibox har imidlertid den fordelen at hele løsningen er skybasert, slik at du har tilgang til opptak uavhengig av boksen – siden alt ligger lagret på Altibox' servere.

Det at det er snakk om Android TV kan også vise seg å være en fordel, siden dette er en plattform Google satser på – og man vil derfor kunne få glede av hyppige oppdateringer og den utviklingen av plattformen som Google gjør fremover.

Alt i alt er Canal Digital Oneplace et produkt vi anbefaler – og et kjempeskritt opp fra selskapets tidligere parabolløsninger. Prisen er fra 490 kroner med 12 måneders bindingstid og abonnement på Norgespakken.