CGI legger inn bud på Acando

Selskapets digitale slagkraft i Norge vil dobles «nærmest over natten». Det mener CGI Norge etter at det mandag ble kjent at CGI-konsernet legger inn bud på det børsnoterte svenske konsulentselskapet Acando.

4 milliarder kroner er lagt på bordet. Det tilsvarer en budpremie på mer enn 40 prosent fra aksjens sluttkurs før helgen. Acando-styret har anbefalt aksjonærene å akseptere tilbudet.

Ved kunngjøring er det innhentet aksept fra aksjonærer som samlet kontrollerer 22,28 prosent av aksjene.

IT-kjempen CGI er resultatet av en lang rekke oppkjøp og fusjoner. Selskapet som ble grunnlagt i Canada i 1976 rykket inn i Skandinavia med kjøpet av Logica i 2012. Senere slukte de også finske Affecto.

I Norge har det medført en lokal tilstedeværelse med rundt 425 medarbeidere. Acandos norgeskontor teller omtrent like mange.

– Vi gleder oss over muligheten til å slå sammen de norske virksomhetene i Acando og CGI. Vi står sterkere sammen og nå er vi eksepsjonelt godt posisjonert til å ta føringen i enda flere digitale transformasjonsprosjekter, konstaterer CGIs norgessjef Tom Hauge i en pressemelding.

Opprykk

Han ser fram til å ta steget opp en divisjon, og hevder like godt allerede nå at resultatet vil bli et av Norges største konsulent- og IT-selskaper med en omsetning på 1,5 milliarder kroner og nærmere 900 ansatte.

Sven Ivar Mørch som leder Acando i Norge uttaler seg også. Han ser tydelige synergier og mener at begge selskapene utfyller hverandre.

– Å kombinere talentene hos Acanado og CGI vil få en svært positiv effektor for våre kunder. Det gir også våre ansatte gode muligheter til å utvikle seg, sier Mørch.

Ifølge pressemeldingen utfyller Acandos norske virksomhet CGI Norge godt både innen fagkompetanse og rent geografisk.