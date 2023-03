ChatGPT-skaperne investerer tungt i norsk robotselskap

Oppstartsselskapet 1X Technologies (tidligere Halodi Robotics) fra Moss utvikler roboter som ligner mennesker.

I fjor inngikk selskapet en avtale om å produsere 140 såkalt humanoide roboter som skulle brukes som vektere i USA.

Siden har gründer og daglig leder Bernt Øyvind Børnich brukt mye tid på andre siden av Atlanteren, og har i prosessen fått flere spennende bekjentskaper.

Henter vekstkapital

Ifølge Shifter er selskapet nå klar til å flytte opp en divisjon, etter å ha hentet 23,5 millioner dollar (244 mill kroner) i vekstkapital. Hovedinvestor er tech-verdenens kanskje mest omtalte selskap for tiden, nemlig OpenAI.

– 1X står i spissen for forbedring av arbeidslivet ved bruk av trygg og avansert robotikk-teknologi, sier driftssjef i OpenAI og leder for deres investeringsenhet Startup Fund, Brad Lightcap, i en pressemelding.

– Vi har stor tror på tilnærmingen og påvirkningen 1X kan ha på fremtidens arbeidsliv, sier han.

– Revolusjonerende

I tillegg til OpenAI, har det verdenskjente investeringsfondet Tiger Global gått inn på eiersiden.

– Vi tror at androidene til 1X vil revolusjonere robotikk-feltet. Vi er glade for å investere sammen med OpenAI for å støtte den videre veksten, sier Tiger-partner Griffin Schroeder i meldingen.

Også norske investorer skyter inn kapital. Blant disse er Sandwater, Alliance Ventures og Skagerak Capital.