Kunstig intelligens (KI) har i flere tiår i økende grad blitt en del av hverdagen vår. Men lanseringen av samtale- og tekstroboten ChatGPT fra det amerikanske selskapet OpenAI i november markerte trolig et vendepunkt – både for allmennheten og investorer.

– Fra tid til annen dukker det opp plattformer som resulterer i en eksplosjon av nye selskaper. Det skjedde både med internett og mobiler. KI-teknologien kan bli det neste store, sier Shernaz Daver fra det amerikanske kapitalselskapet Khosla Ventures. De jobber opp mot bedrifter som er i en oppstartsfase innen internett, databehandling, teknologi og mobilbruk.

ChatGPT har fått enorm internasjonal oppmerksomhet for sin evne til å konstruere tekster – lik tekster mennesker kan skrive – men ChatGPT gjør jobben i løpet av få sekunder. Tjenesten er nå blitt så populær at den også er blitt en betalingstjeneste – en plusstjeneste for folk som vil ha rask tilgang når mange bruker roboten samtidig.

Siden oppstarten er ChatGPT blitt en av de raskest voksende appene noensinne. Det har ført til at Microsoft og Google har hevet seg rundt og lansert tilsvarende tjenester – som til nå visstnok har vært nøye bevoktede prosjekter – av frykt for at teknologien ikke var klar for publikum.

Men folk var klare: Bare fem dager etter utgivelsen brukte en million mennesker ChatGPT.

– Det er omtrent 60 ganger raskere enn det tok Facebook å nå en million brukere, sier Wayne Hu fra SignalFire, et annet venturekapitalfirma.

– Med ett snakker alle investorer om hvordan ChatGPT kan komme til å fjerne millioner av kunnskapsarbeiderjobber, utfordre milliardindustrier og fundamentalt endre måten vi lærer, forbruker og tar beslutninger på, legger han til.

Store forventninger

Eksplosjonen i KI-teknologi kommer på et tidspunkt for teknologisektoren som betraktes som dystert. Mange både store og små teknologiselskaper kjemper for å overleve, og titusenvis av mennesker har de siste årene opplevd å bli permittert.

– Mens mange andre teknologiselskaper opplever nedgangstider og vanskeligheter med å skaffe kapital, gjelder dette ikke generativ KI-teknologi, sier Daver. For disse selskapene er markedsvurderingene skyhøye, understreker hun.

Selskapet OpenAI har fått en verdifastsettelse av Microsoft til nesten 30 milliarder dollar – til tross for at det fortsatt svir av store pengesummer i høy hastighet.

Selskaper som spesialiserer seg på generativ KI sier at de ikke lenger trenger å skrike etter oppmerksomhet når de jakter på penger eller når de ønsker å gå gjennom detaljer i nye prosjekter.

– Interessen har hjulpet oss mye, fastslår Sarah Nagy, grunnlegger av selskapet Seek AI. De tilbyr en tjeneste for vanlige folk. Istedenfor fagspråk kan man bruke vanlig språk for å hente ut tekniske data fra en database.

– Før ChatGPT måtte jeg forklare hva generativ KI er, og hvorfor det er viktig, forteller hun.

Nå er appetitten på ChatGPT-lignende tjenester tilsynelatende ubegrenset, og ikke bare fra investorer.

– Etterspørselen fra kundene har økt mye, sier Nagy. Vi er et lite selskap og sliter med å holde tritt. Vi ansetter folk for tida, forteller hun.

De siste ukene er det i hovedsak gigantene som har vært i nyhetene, først og fremst Microsoft, OpenAIs partner og investor – godt etterfulgt av Google som prøver å henge med.

Konserndirektør i Microsoft Yusuf Mehdi lovte på et arrangement i selskapets hovedkvarter nylig at «Bing skulle bli «din KI-drevne robot for nettet». Foto: Stephen Brashear/AP/NTB

Et mylder av selskaper

Men i kjølvannet av de store myldrer det av nye selskaper og ideer.

Som det California-baserte Kognitos, som jobber med å automatisere administrative oppgaver. Dessuten plattformen for designere, Poly, som kan levere 3D-grafikk eller kart på sekunder.

Investorene, store som små, speider etter interessante selskaper. Google investerte nylig 300 millioner dollar for å kjøpe 10 prosent av nykommerne chatboten Claude og Anthropic, et sikkerhets- og forskningsselskap innen KI.

Denne nye bølgen av kunstig intelligens kan bli større enn den som kom med mobilen og skyen – mer på nivå med den industrielle revolusjonen som endret menneskets historie, mener Hu.

KI-gullrushet er trolig bare i startgropen.