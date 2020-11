Christine Bergland slutter som e-helsedirektør.

Christine Bergland gir seg som direktør i Direktoratet for e-helse og går over i en stilling i Helse- og omsorgsdepartementet.

Bergland har ledet direktoratet siden opprettelsen i 2016. Fra 2010 til 2016 var hun divisjonsdirektør i e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet. En periode var hun også assisterende helsedirektør.

Ledet Akson-arbeidet

Som e-helsedirektør har Bergland ledet arbeidet med Akson-prosjektet – gigantprosjektet som skal ende i en felles helsejournal­løsning for kommunene og samhandling mellom digitale løsninger i hele Helse-Norge, til en kostnad på 22 milliarder kroner over 18 år.

Prosjektet har vært svært omstridt, og har høstet kraftig kritikk for både organisering av arbeidet, da spesielt konsulentbruken, og selve prosjektet og hvordan det er planlagt utviklet.

I oktober startet dessuten Riksrevisjonen en granskning av Akson-arbeidet.

Nå har altså Bergland sagt opp sin stilling og slutter som direktør i Direktoratet for e-helse, opplyser direktoratet på sine nettsider.

– Gir kanskje mer arbeidsro

Til Aftenposten sier Bergland at hun synes at bildet som har blitt skapt i media av et konsulentstyrt direktorat ikke stemmer, og at det er urettferdig overfor direktoratets medarbeidere.

– Kanskje kan det at jeg slutter gi mer arbeidsro fremover, sier hun til avisen.

– Jeg har fått lede e-helsearbeidet i Norge i en oppbyggings- og vekstfase, og det har vært veldig spennende. Arbeidet går nå over i en annen fase, og jeg opplever derfor at tiden er inne for å overlate ledelsen av direktoratet til en annen profil, sier Bergland.

Strategidirektør Karl Vestli vil fungere som direktør i Direktoratet for e-helse inntil ny direktør er ansatt.