Chrome 76 fikser privat surfemodus og forenkler installasjon av progressive web-apper

Google har lansert Chrome 76 for Windows, Mac OS, Linux, Android og iOS. Den nye versjonen fikser blant annet et problem vi skrev om for et par uker siden, hvor det har vært mulig for nettsider å detektere om du bruker privat-/inkognitomodus, og også blokkere disse brukerne.

Dette smutthullet er nå tettet, og ifølge Engadget fungerer nå inkognitomodus på nettsteder de har testet med som tidligere krevde at inkognitobrukere logget seg inn. Løsningen med å detektere inkognitobrukere kan blant annet brukes til å se om noen forsøker å omgå såkalte «soft-paywalls» hvor man kan lese et begrenset antall artikler gratis.

Blokkerer Flash som standard

En annen nyhet i Chrome 76 er at Adobe Flash-basert innhold nå blokkeres som standard. Hvis du prøver å besøke en nettside som bruker Flash vil du få beskjed om at innholdet er blokkert. Du må da trykke hengelåssymbolet til venstre for URL-en og deretter velge å tillate Flash.

Hvis du skrur på Flash igjen vil du få opp en beskjed øverst i nettleseren om at Flash Player ikke lenger vil støttes etter desember 2020. På det tidspunktet vil også Adobe slutte å støtte Flash. Mozilla vil fjerne Flash-støtte enda tidligere, allerede i begynnelsen av 2020.

Enklere installasjon av progressive web-apper

I den nye Chrome-versjonen skal det nå ha blitt enklere å installere progressive web-apper (PWA). Dette er web-baserte apper basert på HTML, CSS og Javascript, og som oppfører seg mer som en app enn en nettside. Google har en del kriterier som må tilfredsstilles før det kan kalles en PWA – som at den skal fungere selv om nettforbindelsen faller ut, at appen benytter responsiv design som tilpasser seg mobile enheter av ulike størrelser, at den er rask – og at den kan installeres så den kan startes fra et app-ikon omtrent som en vanlig app.

Tidligere har du i desktop-versjonen av Chrome ikke fått noen indikasjon på at du har oppe en PWA som lar seg installere, og du har måttet trykke på menyen under de tre prikkene lengst til høyre på adresselinjen for å legge til web-appen på skrivebordet.

I Chrome 76 vil du nå få opp en ny knapp for å installere progressive web-apper. Knappen dukker opp lengst til høyre i den såkalte «omniboxen» i Chrome – altså i adressefeltet. På Android vil Chrome automatisk installere en såkalt WebAPK-versjon av appen, noe som gjør at appen vil dukke opp i oversikten over installerte apper, samt i Android-innstillingsmenyene – på samme måte som om det skulle være en «native» app.

Dark mode

Chrome 76 lar utviklere av nettsider detektere om brukeren foretrekker mørk modus («dark mode»). Dette gjøres ganske enkelt i CSS-koden via en såkalt «media query» som kalles prefers-color-scheme, på denne måten:

@media (prefers-color-scheme: dark) { body { background-color: black; color: white; } }

I tillegg til de nevnte funksjonene, inneholder Chrome 76 også totalt 43 sikkerhetsfikser, samt en del mindre oppdateringer.

Du finner flere detaljer om de nye funksjonene i Chrome 76 på Googles utviklersider. Det er også en rekke nye funksjoner i utviklerverktøyene i Chrome (Devtools), som du kan lese mer om her.

Se også Pete LePage i Google fortelle om de viktigste nyhetene i denne Youtube-videoen: