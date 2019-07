Nettsider kan se at du bruker privatmodus når du surfer – det har Google nå fått slutt på

Flere nettlesere, inkludert Chrome, kommer med en privatmodus – eller inkognitomodus som det heter. Nettsider har imidlertid funnet en metode for å avdekke og blokkere brukere som bruker modusen, men dette er noe Google kjemper tilbake mot.

På bloggen sin opplyser Google nå at de har fjernet et smutthull som mange nettsider har brukt for å avdekke om brukeren benytter seg av privat surfemodus, for på den måten å blokkere brukeren.

Smutthullet fjernes i Chrome 76, som skal lanseres den 30. juli.

Avsløres av API

Det var først i februar i år at det kom frem opplysninger om at Google jobbet med denne saken, via Chromium Review-sidene, hvor utviklere legger ut og evaluerer modifikasjoner til kildekoden.

Fiksen som Google slipper til Chrome 76 er relatert til en API, altså programmeringsgrensesnitt, kalt «FileSystem». Denne brukes av applikasjoner til å lagre filer i.

Når man surfer i privatmodus er denne API-en deaktivert siden den kan brukes til å lage permanente filer som blir igjen etter man har gått ut av privatmodusen, noe som ville gjort modusen unyttig.

Det mange nettsider gjør er å simpelthen sjekke om denne API-en er aktivert i nettleseren, og om den ikke er det tas dette som et tegn på at privatmodus er aktivert, noe som igjen kan brukes til å blokkere brukeren.

Brukes til å omgå betalingsmurer

Googles måte å fikse dette på er å opprette et virtuelt filsystem med RAM, noe som sikrer at filsystemet forsvinner igjen straks brukeren går ut av privatmodus. Dette «lurer» altså nettsidene til å tro at man ikke bruker privatmodusen.

Som Google peker på benyttes privat surfemodus ofte til å komme rundt betalingsmurer på nettsider som publiserer nyheter. Mange betalingsmurer lar brukere få tilgang til et bestemt antall artikler før man må betale, og benytter seg av informasjonskapsler til å spore hvor mange artikler brukeren har lest gratis.

Ved å bruke privatmodus hindrer man denne sporingen og på den måte «nullstiller» antallet gratisartikler. Google skriver at de anerkjenner problemet med å snike seg rundt betalingsmurer, men motsetter seg likevel taktikker som innebærer å avsløre privatmodus.

Selskapet ønsker å samarbeide med aktører for å finne frem til andre løsninger som ivaretar både brukertilliten og prinsippet om privat surfing.

Les også: Firefox sjekker om passordet ditt er hacket ved hjelp av base på 500 millioner passord »